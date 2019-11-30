Işın karaca'nın Karaca'nın borçları yüzünden kaçtığı Brezilya'da hırsızlık yaparken yakalanan eski eşi Sedat Doğan, ortaya bir çıktı pir çıktı! Doğan, sosyal medyadan paylaştığı videoyla Karaca'nın kısa süre önce boşandığı eşi Tuğrul Odabaş'ı hedef aldı.

Odabaş'ın kızı Sasha Mia ile yaptığı paylaşımlardan rahatsız olan Sedat Doğan, Tuğrul Odabaş'a "Benim kızıma 'öz evladım' diyemezsin" diye seslendi ve ekledi:



Sedat Doğan, Instagram'da paylaştığı videoda TJK'ye kayıtlı 11 atı olan Tuğrul Odabaş için "At hırsızı" benzetmesi yaptı.

'ADAM OLACAKSIN!'

"Tuğrul; efendi olacaksın, adam olacaksın. Dans etmeyeceksin. Ben dansı çok iyi bilirim; sana gerekirse samba da öğretirim. Benim kızımı alıp fotoğraflarını Instagram'da orada burada kullanıp Türk halkının duygularıyla oynayıp, bir baba figürü yaratıp sahnelerde şov yapamazsın. Arada okyanuslar da olsa senin o sahnenin ışıklarını kapatırım. Sen o zaman daha yokken ve onun bir babası varken; kızımın bebeklik fotoğraflarını koyup altına 'öz evladım' yazamazsın! Onları sana sildiririm. Türk halkının duygularıyla oynama oğlum. Adam ol, sessiz ol, efendi ol!"



Işın Karaca, 2011'de evlendiği Sedat Doğan'dan aynı yıl Sasha Mia'yı dünyaya getirdi. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl kızının soyadını 'Karaca' olarak değiştirmişti.



Birçok ünlü ismi dolandırdığı iddia edilen Doğan, Brezilya'da defalarca hırsızlık yaparken yakalandı. Sedat Doğan, şimdilerde ise Panama'da...