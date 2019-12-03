İki yıl önce borçları yüzünden Brezilya'ya kaçan Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan, olay açıklamalarını sürdürüyor. Brezilya'da hırsızlık yüzünden hapse giren ve bir buçuk yıl önce tahliye olan Doğan, dün Karaca'nın eski eşi Tuğrul Odabaş'a tehditlerini sürdürdü.

Kızın Mia'nın velayeti için dava açacağını söyleyen Doğan, ekledi: "Büyük engellerle boğuştuğum dönemde ihanete uğradım. Tuğrul, adam olacak. Adam olan kızıma 'baba' dedirtmez. Tuğrul'un Instagram'da üstünde kazağım, kucağında da kızım Mia vardı. O kazağı Işın giydirdi."