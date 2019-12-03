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  • 03.12.2019
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’nın eski eşi firari 'dan bomba açıklama: ’ın üzerinde kazağım vardı

’nın eski eşi firari , dün bomba açıklamalara imza attı. Doğan, ‘Işın’ın eski eşi ’ın üzerinde kazağım vardı’ deyip ihanete uğradığını iddia etti.

İhanete uğradım

İki yıl önce borçları yüzünden Brezilya'ya kaçan Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan, olay açıklamalarını sürdürüyor. Brezilya'da hırsızlık yüzünden hapse giren ve bir buçuk yıl önce tahliye olan Doğan, dün Karaca'nın eski eşi Tuğrul Odabaş'a tehditlerini sürdürdü.

Kızın Mia'nın velayeti için dava açacağını söyleyen Doğan, ekledi: "Büyük engellerle boğuştuğum dönemde ihanete uğradım. Tuğrul, adam olacak. Adam olan kızıma 'baba' dedirtmez. Tuğrul'un Instagram'da üstünde kazağım, kucağında da kızım Mia vardı. O kazağı Işın giydirdi."

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