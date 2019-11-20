Geçtiğimiz günlerde Işın Karaca ile 3 yıllık evliliğini bitiren Tuğrul Odabaş, satışa çıkardığı yarış atının fiyatını indirdi.

FİYATINI DÜŞÜRDÜ

Üç yıllık evlilikleri iki hafta önce biten Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş, yarış atlarını satışa çıkardı. "Atçılığı bıraktığımızdan dolayı" diyerek 11 yarış atından birini satışa çıkaran Odabaş, alıcı bulamayınca düğmeye bastı. İşadamı, boşanmadan iki gün sonra 125 bin liradan satışa çıkardığı 2 yaşındaki İngiliz tayının fiyatını düşürdü.

GERİDE 10 AT DAHA VAR

ODABAŞ, bu kez İngiliz tayına 95 bin lira fiyat biçti. At tutkusunu evli oldukları dönemde Karaca'ya da aşılayan Odabaş, ilk satışı gerçekleştirdiği takdirde iddiaya göre diğer 10 atı da hızla elden çıkarmayı planlıyor. Tuğrul Odabaş, toplam değeri 5 milyonun liranın üzerinde olan yarış atlarını satıp ücreti de eski eşiyle paylaşacak.