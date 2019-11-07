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  • 07.11.2019
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'yla boşanan 'tan şaşırtan açıklama! "Neden boşandığımızı bilmiyorum"

’nın dün 3 yıllık evliliğini bitirdiği , adliye çıkışı böyle konuştu! "Neden boşandığımızı bilmiyorum" diyerek herkesi şaşırttı.

Niye boşandık bilmiyorum!

Büyük aşka nazar değdi! 2016'da çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile evlenen Işın Karaca, dün sürpriz bir şekilde boşandı.

Karaca, Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşma sonrası "Anlaşamadık. arkadaşlığımız devam edecek" dedi. Odabaş ise "Neden boşandığımızı bilmiyorum" diyerek herkesi şaşırttı.


'Söylemezsem Olmaz' programının iddiasına göre Odabaş'ın ihaneti, ayrılığı getirdi.

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