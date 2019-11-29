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  • 29.11.2019
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ve hasret giderdi

Sevilen oyuncu , önceki gün meslektaşı ile Zorlu AVM'deydi. Birlikte alışveriş turuna çıkan iki yakın dost, "İş yoğunluğundan görüşemiyorduk. Buluşup hasret giderdik" dedi.

Hasret giderdiler
Sevilen oyuncu Boran Kuzum, önceki gün meslektaşı Nihal Işıksaçan ile Zorlu AVM'deydi. Birlikte alışveriş turuna çıkan iki yakın dost, "İş yoğunluğundan görüşemiyorduk. Buluşup hasret giderdik" dedi.

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