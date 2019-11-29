Sevilen oyuncu Boran Kuzum, önceki gün meslektaşı Nihal Işıksaçan ile Zorlu AVM'deydi. Birlikte alışveriş turuna çıkan iki yakın dost, 'İş yoğunluğundan görüşemiyorduk. Buluşup hasret giderdik' dedi. Sevilen oyuncu Boran Kuzum, önceki gün meslektaşı Nihal Işıksaçan ile Zorlu AVM'deydi. Birlikte alışveriş turuna çıkan iki yakın dost, 'İş yoğunluğundan görüşemiyorduk. Buluşup hasret giderdik' dedi.
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