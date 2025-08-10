25 gün önce uyardı! Şener Üşümezsoy’un Balıkesir depremi tahmini! "İstanbul'da deprem olmayacak" demişti...
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 25 gün önce Takvim.com.tr üzerinden yaptığı uyarıyı akıllara getirdi. Üşümezsoy verdiği röportajda Marmara'da beklenen büyük depremin İstanbul'da değil, Balıkesir'in Gönen-Yenice ve Sarıköy fay hatlarında yaşanabileceğini söyleyerek "7.2 büyüklüğünde deprem riski var" ifadelerini kullanmıştı.