25 gün önce uyardı! Şener Üşümezsoy’un Balıkesir depremi tahmini! "İstanbul'da deprem olmayacak" demişti...

ANA FAYDA KIRILMA İHTİMALİ DÜŞÜK

Üşümezsoy, Yeşilköy ile Silivri arasındaki fayın sanıldığı gibi 70 kilometre değil, 30-35 kilometre uzunluğunda olduğunu, bu nedenle 7,2 büyüklüğünde değil, en fazla 6,5 büyüklüğünde deprem üretebileceğini söyledi. "Fayın iki parça olması, enerjinin daha düşük seviyede açığa çıkmasına neden oluyor. Bu da büyük deprem riskini azaltıyor" ifadelerini kullandı.