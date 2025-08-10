takvim-logo

25 gün önce uyardı! Şener Üşümezsoy’un Balıkesir depremi tahmini! "İstanbul'da deprem olmayacak" demişti...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 25 gün önce Takvim.com.tr üzerinden yaptığı uyarıyı akıllara getirdi. Üşümezsoy verdiği röportajda Marmara'da beklenen büyük depremin İstanbul'da değil, Balıkesir'in Gönen-Yenice ve Sarıköy fay hatlarında yaşanabileceğini söyleyerek "7.2 büyüklüğünde deprem riski var" ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un Takvim.com.tr'ye 25 gün önce yaptığı açıklama verdiği röportajda beklenen büyük deprem senaryolarının bilimsel olmadığını belirterek asıl tehlikenin Marmara'nın güneyinde, Balıkesir'deki Gönen-Yenice fay hattında olduğunu vurgulamıştı.

"ASIL TEHLİKE MARMARA'NIN GÜNEYİNDE"

Üşümezsoy, kamuoyunda sıkça dile getirilen "İstanbul merkezli 7,2'lik deprem" senaryolarının bilimsel zeminden yoksun olduğunu belirterek, esas riskin Marmara'nın güneyinde, özellikle Balıkesir'in Gönen-Yenice ve Sarıköy fay hatlarında olduğunu ifade etmişti. Uzman, 1953'teki Yenice-Gönen depreminden bu yana bu hatların stres biriktirdiğini ve büyük bir kırılma potansiyeline sahip olduğunu dile getirmişti.

"GÖNEN FAYI 7.2 ÜRETEBİLİR"

Depremden yalnızca üç hafta önce yaptığı açıklamada ise Üşümezsoy, Güney Marmara'daki Gönen Fayı'nın 7.2 büyüklüğünde deprem üretebileceğini söylemişti. Bu uyarı, Sındırgı merkezli sarsıntının ardından yeniden gündeme geldi. Üşümezsoy, bölgedeki yerleşim alanlarının yüksek risk altında olduğunu, yapı stokunun güçlendirilmesinin aciliyet taşıdığını belirtmişti.

GEMLİK DEPREMİ SONRASI AÇIKLADI

Temmuz ayında Bursa Gemlik'te bir saat içinde meydana gelen üç deprem, Marmara'da "büyük deprem" endişesini yeniden gündeme taşıdı. Ancak Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu sarsıntıların 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından oluşan stresin etkisiyle meydana geldiğini belirtti. Üşümezsoy, Marmara'nın kuzey kenarında bu yüzyılda yıkıcı bir deprem beklemediğini vurgulayarak, "Ne Adalar Fayı'nda ne de orta sırtta risk var. Bu depremler ana fayın değil, yan fayların kırılması sonucu oluştu" dedi.

ANA FAYDA KIRILMA İHTİMALİ DÜŞÜK

Üşümezsoy, Yeşilköy ile Silivri arasındaki fayın sanıldığı gibi 70 kilometre değil, 30-35 kilometre uzunluğunda olduğunu, bu nedenle 7,2 büyüklüğünde değil, en fazla 6,5 büyüklüğünde deprem üretebileceğini söyledi. "Fayın iki parça olması, enerjinin daha düşük seviyede açığa çıkmasına neden oluyor. Bu da büyük deprem riskini azaltıyor" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE VE BANDIRMA ÇEVRESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Marmara'da kuzey kenar riskinin bittiğini belirten Üşümezsoy, güney kenarda Bandırma'dan güneye doğru inen bazı faylarda hareketlenme olabileceğini söyledi. Çanakkale'de ise Karabiga çevresindeki küçük depremleri "deprem fırtınası" olarak tanımlayan Üşümezsoy, bu bölgede büyük deprem yaratacak ana bir fay düzlemi bulunmadığını ifade etti.

TAKVİM.COM.TR'YE AÇIKLADI: PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY 25 GÜN ÖNCE BALIKESİR DEPREMİNİ BİLDİ

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yalnızca 25 gün önce yaptığı açıklamada Marmara'da beklenen büyük depremin İstanbul'da değil, Balıkesir'deki Gönen-Yenice ve Sarıköy fay hatlarında yaşanabileceğini söylemişti. Üşümezsoy, bu bölgelerde 7.2 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli bulunduğunu vurgulamıştı.

İşte uzman ismin 25 gün önce Takvim.com.tr'ye verdiği röportaj