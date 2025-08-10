GAZİANTEP VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli : Gaziantep İlçesi : Şahinbey Mahallesi : Eyüpoğlu Cadde-Sokak-Mevkii : Hıdır Sokak Ada No : 1082 Parsel No : 19 Yüzölçümü (m²) : 202,23 m² Meşhur İsmi : Vakıf Evi Cinsi : Ev Vakfı : Emine Gülhiz Hanım Binti Abdullah (Gülhiz Emine Hanım) Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Eyüpoğlu Mahallesi, 1082 ada, 19 parselinde kayıtlı "Ev" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Meclisi'nin 23.10.2024 tarih ve 574/554 sayılı kararında belirtilen şartlar çerçevesinde; "Butik Otel/Cafe" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere 30 (Otuz) yıl süreyle Restorasyon veya Onarım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama İşi İmar Durumu Konut İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 30 (Otuz) Yıl {Restorasyon-Onarım süresi: 2 (İki) Yıl + İşletme süresi: 28 (Yirmi Sekiz) Yıl} Asgari Aylık Kira Bedeli 1- İşin süresinin yer teslim tarihinden başlamak üzere, 2 (iki) yıl inşaat yapım süresi olmak üzere toplam 30 (otuz) yıl olması, 2- Yer teslim tarihinden itibaren; - 1. Yıl aylık 2.000,00 TL, - 2. Yıl aylık kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranı) oranında arttırılarak belirlenmesi, - 3. Yıl aylık 16.000,00 TL + önceki 2 yılın TÜFE oranında artış yapılarak kira bedelinin belirlenmesi, müteakip yıllarda kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranı) oranında arttırılarak belirlenmesi, - 15. Yılın aylık kirasının günün piyasa rayiçleri dikkate alınarak 14. Yıl aylık kirası + TÜFE'den (on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranı) az olmamak kaydı ile İdarece belirlenecek iki SPK lisanslı şirket tarafından hesaplanacak bedellerin ortalaması olarak yeniden belirlenmesi ve bu bedel üzerinden alınması, - 16. Yıldan sözleşme süresinin sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranı) oranında arttırılarak belirlenmesi, Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 23.994.078,55 TL (Yirmi Üç Milyon Dokuz Yüz Doksan Dört Bin Yetmiş Sekiz Türk Lirası Elli Beş Kuruş) (Bu bedel Meclis Kararında inşaat süresince (İlk 2 Yıl) belirlenen kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) Geçici Teminat 719.822,36TL (Yedi Yüz On Dokuz Bin Sekiz Yüz Yirmi İki Türk Lirası Otuz Altı Kuruş) İhale Dokümanının (Görüleceği, Satın Alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, No:8, Vakıflar Güven İş Merkezi, Kat:4-5-6, Şehitkamil/GAZİANTEP adresi 4. Katında Bulunan Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Doküman Bedeli 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) İhalenin Yapılacağı Adres İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, No:8, Vakıflar Güven İş Merkezi, Kat:4-5-6, Şehitkamil/GAZİANTEP adresi 6. Katında Bulunan Konferans Salonu İhale Tarih ve Saati 10.09.2025 Çarşamba Günü - Saat 14:00

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar :

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçerisinde şartnamede belirtilen tarih ve saate kadar belirtilen adrese, elden teslim etmeleri veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.) İletişim Bilgi Formu; Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), Faaliyet Belgesi: Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici bedelinin Vakıf Katılım Bankası, Gaziantep Şubesindeki TR66 0021 0000 0010 4802 7000 02 numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %10'si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Tahmin edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda "İş Deneyim Belgesi" veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun "Alt Yüklenici Taahhütnamesi" (Ek:5).

i) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

j) SGK Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

k) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

l) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

m) Yer Görme Belgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7)

n) Terör örgütleriyle iltisaklı olmadığına dair belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noterde düzenlenmiş taahhütname (EK:11)

o) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir.

2) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

3) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

4) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) Telgraf veya faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

6) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz.

7) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

8) Şartnameler, (bedeli ödenmek suretiyle) isteklilerin yetkilisi veya resmi vekiline imza karşılığında teslim edilir.

9) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR