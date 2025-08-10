takvim-logo

Balıkesir'de depremde hayatını kaybeden 81 yaşındaki Nihat Önbaş'ın oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olduğu ortaya çıktı. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Tumbar, 'Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağolsun, yine de yardımcı olmaya çalışan herkese, teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybeden Nihat Önbaş’ın ünlü oyuncu Eylül Tumbar’ın amcası olduğu ortaya çıktı

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 81 yaşındaki Nihat Önbaş'ın oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olduğu ortaya çıktı.

Balıkesir'deki enkaz (AA)Balıkesir'deki enkaz (AA)

DEPREMDEN ACI HABER
Balıkesir'in Sındırgı merkezli 6.1'lik depremde hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu.

Nihat Önbaş (İHA)Nihat Önbaş (İHA)

Sındırgı ilçe merkezinde çöken binanın enkazından çıkartılan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden kişinin Nihat Önbaş olduğu belirlendi.

Balıkesir'deki enkaz (AA)Balıkesir'deki enkaz (AA)

81 yaşındaki merhum Önbaş'ın cenazesi Sındırgı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşi Hamdide Önbaş'ın ise depremde kolunun kırıldığı öğrenildi.

ÜNLÜ OYUNCUNUN AMCASI ÇIKTI
Depremde hayatını kaybeden Önbaş'ın ünlü oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olduğu belirlendi.

Eylül Tumbar'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Eylül Tumbar'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tumbar, "Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağolsun, yine de yardımcı olmaya çalışan herkese, teşekkür ederim." diyerek acı haberi duyurdu.

