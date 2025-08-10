Depremde hayatını kaybeden Nihat Önbaş'ın ünlü oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olduğu ortaya çıktı
Balıkesir'de depremde hayatını kaybeden 81 yaşındaki Nihat Önbaş'ın oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olduğu ortaya çıktı. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Tumbar, 'Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağolsun, yine de yardımcı olmaya çalışan herkese, teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.
Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 81 yaşındaki Nihat Önbaş'ın oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olduğu ortaya çıktı.
DEPREMDEN ACI HABER
Balıkesir'in Sındırgı merkezli 6.1'lik depremde hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu.
Sındırgı ilçe merkezinde çöken binanın enkazından çıkartılan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden kişinin Nihat Önbaş olduğu belirlendi.