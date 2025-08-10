Instagram'da 1,7 milyon takipçisi vardı! Ünlü motor tutkunu Deniz Servan Narin geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti
Kocaeli'de motosikletle tırın çarpıştığı kazada sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin hayatını kaybetti. Motor tutkunu olan Narin'den geriye sosyal medyada paylaştığı videoları kaldı.
Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan ve çektiği motor içerikleriyle sosyal medyada tanınan fenomen Deniz Servan Narin geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.
KULLANDIĞI MOTOSİKLET TIRA ÇARPTI
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet tıra çarptı.
AĞIR YARALANAN FENOMENDEN ACI HABER
Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Narin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü.
Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı.