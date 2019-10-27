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  • 27.10.2019
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ile 'dan kaçamağı

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının en örnek çiftlerinden olan ile , baş başa tatile çıktı. Oğulları Can'ı aile büyüklerine emanet ederek 'ya giden ünlü çift, sokaklarında poz verdi. İkilinin bu pozuna "Maşallah" mesajı yağdı.

İspanya kaçamağı
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının en örnek çiftlerinden olan ile , baş başa tatile çıktı. Oğulları Can'ı aile büyüklerine emanet ederek 'ya giden ünlü çift, sokaklarında poz verdi. İkilinin bu pozuna "Maşallah" mesajı yağdı.

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