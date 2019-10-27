Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının en örnek çiftlerinden olan Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, baş başa tatile çıktı. Oğulları Can'ı aile büyüklerine emanet ederek İspanya'ya giden ünlü çift, Barcelona sokaklarında poz verdi. İkilinin bu pozuna "Maşallah" mesajı yağdı.
- Saklambaç
- 27.10.2019
- Gazete
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