SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Necip Memilli, Zeynep Çamcı, Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini üstlendiği Arap Kadri bu akşam TV'de ilk kez 20.00'da ATV'de izleyici ile buluşacak. Heyecanla beklenen yayın saati öncesi film oyuncuları da gündem olup araştırılmaya başlandı. Ahmet Mümtaz Taylan hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Taylan'ın 5 yıl evli kaldığı eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı. Üstelik o da hem dedesi hem de eski eşi Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü bir oyuncu. Bakın Ahmet Mümtaz Taylan'ın eski eşi kim...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 14:09 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 14:09
Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili ve Zeynep Çamcı'nın başrollerinde yer aldığı Arap Kadri filmi, bu akşam TV'de ilk kez 20.00'da ATV'de izleyici ile buluşacak.

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Film için heyecanlı bekleyiş sürerken yapımda yer alan oyuncular da gündem olup araştırılmaya başlandı.

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Ahmet Mümtaz Taylan hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Taylan'ın 5 yıl evli kaldığı eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı. Üstelik o da hem dedesi hem de eski eşi Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü bir oyuncu.

İşte Ahmet Mümtaz Taylan başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Suna Selen

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Suna Selen ve eski eşi Münir Özkul

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Türkan Şoray

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Türkan Şoray ve eski eşi Cihan Ünal

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Yavuz Bingöl

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Yavuz Bingöl ve eski eşi Öykü Gürman

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

AHMET MÜMTAZ TAYLAN

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Ayçin İnci, Yeşilçam oyuncularından Bilal İnci'nin torunu ve oyuncu Ayça İnci'nin de kardeşidir.

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

AHMET MÜMTAZ TAYLAN VE ESKİ EŞİ AYÇİN İNCİ

Benim Annem Bir Melek, Kurşun Yarası, Sana Söz gibi dizilerde rol aldı.

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Kayhan Yıldızoğlu

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Kayhan Yıldızoğlu ve eski eşi Suna Yıldızoğlu

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Hande Yener

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Hande Yener ve Kadir Doğulu

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Ceren Benderlioğlu

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Ceren Benderlioğlu ve Devrim Saltoğlu

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Seda Türkmen

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Seda Türkmen ve Bora Akkaş

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Demet Özdemir

Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Demet Özdemir ve eski eşi Oğuzhan Koç