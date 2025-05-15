Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...

Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili ve Zeynep Çamcı'nın başrollerinde yer aldığı Arap Kadri filmi, bu akşam TV'de ilk kez 20.00'da ATV'de izleyici ile buluşacak.

Film için heyecanlı bekleyiş sürerken yapımda yer alan oyuncular da gündem olup araştırılmaya başlandı.

Ahmet Mümtaz Taylan hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Taylan'ın 5 yıl evli kaldığı eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı. Üstelik o da hem dedesi hem de eski eşi Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü bir oyuncu. İşte Ahmet Mümtaz Taylan başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...