Aydın'da vahşet! Ailesini 12 dakikada katletti: Güvenlik görüntülerine TAKVİM ulaştı

Aydın’da yaşayan Gezgin, 18 Mart’ta işten çıkıp motosikletle eve geldi. İki evladını ve eşini eterle bayıltarak kaçmalarını engelledi. Sonra da evi ateşe verdi. Ardından tekrar işe gitti. Tüm bunları sadece 12 dakikada gerçekleştirdi. Cenazede ise bayılarak ‘Oscar’lık rol sergiledi.

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

İtfaiyeci Turgay Gezgin'in, eşi ve 2 evladını yakarak öldürdüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Cani adamın sadece 12 dakikada ailesine kıydığı anlaşıldı.



İtfaiye eri Turgay Gezgin, eşi Fatma ile çocukları Deniz ve Toprak'ın olduğu evi kundaklayıp, onları hayattan kopardı. TAKViM, GÜVENLiK KAMERASI GÖRÜNTÜLERiNE ULAŞTI. Tutuklanan katil zanlısının, 12 dakikada evden çıktığı ortaya çıktı. Türkiye, Aydın'da yaşanan vahşetle sarsıldı. 18 Mart'ta Turgay Gezgin'in evinde yangın çıktı. Eşi Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirdi. Yapılan soruşturmada Gezgin'in eşi ve çocuklarını eterle bayıltıp, evi kundakladığı ortaya çıktı. Olaydan kısa süre sonra nişanlanan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Turgay Gezgin tutuklandı, nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



'SORUNLARINDAN BAHSETMEDİ'

TAKVİM'İN ulaştığı güvenlik kamera görüntülerinde tutuklanan Turgay Gezgin'in 12 dakikada uyguladığı belirlendi. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde yangının çıktığı gün motosikletle evine gelen Gezgin, evi kundakladıktan sonra telaşlı şekilde dışarı çıkarken görülüyor. Görüntülerde sabah 07.59'da eve gelen Turgay Gezgin'in 12 dakika sonra 08.11'de çıktığı görülüyor. Turgay Gezgin bu konuyla ilgili ifadesinde, "Olay günü Nazilli adliyesinde mahkemede tanıklığım olduğu için itfaiyeye tekrar gitmiştim. Olay günü 07.59-08.11 saatleri arasında kapıyı açmaya çalışmış olabilirim" dedi. Turgay Gezgin'in yangından önce eşini ve 2 çocuğunu doğalgaz borusunu delerek zehirleyerek öldürmeye çalıştığı ortaya çıktı. Fatma'nın babası, "Kızım aile içi sorunlarından bahsetseydi, yanıma alırdım" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN