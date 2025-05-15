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Samsun’da dehşet anları kamerada: 16 yaşındaki çocuk ablasını kaçıran genci vurarak öldürdü!
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Samsun’da dehşet anları kamerada: 16 yaşındaki çocuk ablasını kaçıran genci vurarak öldürdü!

Giriş Tarihi: 15.05.2025 17:25:22

Samsun’da 16 yaşındaki M.T., ablasını evlenmek için kaçıran Okan Doğan Torun’u tabanca ile göğsünden vurarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay sırasında bir kişi de bacağından yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki M.T. isimli çocuk, ablasını evlenmek amacıyla kaçırdığı iddia edilen 24 yaşındaki Okan Doğan Torun'u silahla vurarak öldürdü. Olay saat 14.30 sıralarında ikinci el mobilya satan bir iş yerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Torun, M.T. ile konuşmak için iş yerine geldi. Ancak çıkan tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. M.T., yanında getirdiği tabanca ile Okan Doğan Torun'u göğsünden vurdu. Yaralanan Torun, cadde boyunca kaçarak bir kitapçıya sığındı. M.T. ise elindeki silahla onu kovalamaya devam etti ve yeniden ateş açtı. Açılan ateş sonucu kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'ya isabet ederek bacağından yaralanmasına neden oldu. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Okan Doğan Torun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan D.A.'nın ise tedavisi sürüyor. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan M.T.'yi suç aleti tabanca ile birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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