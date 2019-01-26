Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 26.01.2019
  • Gazete

'dan güzel çağrı

Önceki gün Lösante Hastanesi’ni ziyaret eden , lösemi hastası miniklerin tedavisinde kullanılan bir cihaz için çağrı yaptı.

Güzel çağrı
Birce Akalay, yüzü gibi kalbinin de güzelliğini ortaya koydu. Akalay, önceki gün Lösante Hastanesi'nde tedavi gören minikleri ziyaret etti. Doktorlardan hastanenin durumuyla ilgili bilgiler alan , sosyal medyadan da şu çağrıyı yaptı:
"Onkoloji tedavisinde kullanılan, ileri teknoloji rehabilitasyon cihazına maalesef halen ruhsat verilmemiş olması. Cihaz, uykuda duruyor. Sizlerden ricam bu konuda bana ve yetkililere destek vermeniz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBirce Akalay'dan güzel çağrı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri