Birce Akalay, yüzü gibi kalbinin de güzelliğini ortaya koydu. Akalay, önceki gün Lösante Hastanesi'nde tedavi gören minikleri ziyaret etti. Doktorlardan hastanenin durumuyla ilgili bilgiler alan Birce Akalay, sosyal medyadan da şu çağrıyı yaptı:
"Onkoloji tedavisinde kullanılan, ileri teknoloji rehabilitasyon cihazına maalesef halen ruhsat verilmemiş olması. Cihaz, uykuda duruyor. Sizlerden ricam bu konuda bana ve yetkililere destek vermeniz."
"Onkoloji tedavisinde kullanılan, ileri teknoloji rehabilitasyon cihazına maalesef halen ruhsat verilmemiş olması. Cihaz, uykuda duruyor. Sizlerden ricam bu konuda bana ve yetkililere destek vermeniz."
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