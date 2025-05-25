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Galatasaray'dan transfer şov! Çifte imza yolda

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'da yeni transferler için harekete geçilmiş durumda. Yine şampiyonluğa uzanacak ve Avrupa'da başarı getirecek bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar birçok bölgeye takviye gerçekleştirecek. Listenin ilk sırasındaki isimler de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 11:43 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 11:43
Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

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Şampiyonluk geldi ancak Galatasaray'da sıradaki soru işareti Victor Osimhen'in durumu. Sarı-kırmızılı kulüp, Mauro Icardi'de izlediği stratejiyi Osimhen'e uygulamaya başladı.

Galatasaray'daki ilk sezonunda rezidansta yaşayan Icardi, PSG'den bonservisinin alınma sürecinde Kemerburgaz'da kendisi için kiralanan lüks havuzlu villayla ikna edilmişti.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

AYNI TAKTİK UYGULANIYOR

Sarı kırmızılılar, bu sezon Maçka'da Dries Mertens'e komşu olan Osimhen'e de Avrupa ve Anadolu yakasında rahatça yaşayabileceği müstakil ev bakmaya başladı. Nijeryalı yıldızı tutmak için her yolu deneyen Galatasaray'ın rakipleri artıyor. Suudi Arabistan'dan Al-Hilal ve Neom kulüpleri, yıllık 30 milyon dolar (1 milyar 170 milyon TL) ödemeye hazır olduklarını Osimhen'e iletti ve transferi kızıştırdı.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, takımın kiralık golcüsü Victor Osimhen'in geleceği için gelen soruya cevap verdi.

Yazgan, "Futboldan sorumlu arkadaşlarımız var. Ellerinden gelen bütün gayreti sarf ediyorlar. Hocamızın da arzuları doğrultusunda, Şampiyonlar Ligi'ne ve önümüzdeki seneye yakışır kadroyu kurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ondan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

OSIMHEN OLMAZSA HEDEF ROMULO

Bu sezona damga vuran Victor Osimhen'i ikna etmeye çalışan Galatasaray alternatif planlarını da oluşturmaya başladı.

Göztepe'nin devre arasında bonservisini 2,5 milyon avro ödeyerek aldığı Romulo, Galatasaray'ın yeniden gündemine geldi.

İzmir ekibinin 15 milyon avro talep ettiği Romulo için sarı kırmızılıların para artı takas formülünü de devreye sokmayı planladığı belirtildi.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

ATOM KARINCA AVRUPA'YI SALLIYOR

Galatasaray'ın atom karıncası Lucas Torreira, son 2 aylık dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirdi ve takımının şampiyonluğunda başrol oynadı.

Sarı- Kırmızılılar'ın Uruguaylı orta sahası bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle önemli istatistiklere ulaştı.

Bu sezon 14 gole katkıda bulunan Lucas Torreira, Avrupa'nın TOP 10 liginde en skorer 6 numaralar arasında 5. sırada yer aldı. Birçok yıldız oyuncuyu solladı. Listenin ilk sırasında A Milli Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu bulunuyor.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

HAKAN ÇALHANOĞLU ZİRVEDE

Çalhanoğlu, 11 gol ve 7 asistle zirvede yer aldı. Fiorentina'nın 6 numarası Rolando Mandragora ise 9 gol, 6 asistle 15 gole katkıda bulundu ve 2. basamakta kendine yer buldu.

B.Münihli Joshua Kimmich, 3 gol ve 12 asistle 15 gole katkı verdi ve 3. sırada yer aldı. S.Moskovalı Christopher Martins, 9 gol ve 5 asistle 4.'lüğü elde etti. G.Saray'ın süper atom karıncası Torreira, 6 gol ve 8 asistle 14 gole katkı verdi ve listenin 5. sırasında kendisine yer buldu.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

SON 7 MAÇTA 4 GOLÜ VAR

Aslan'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Süper Lig'de son 7 maçta 4 gol atarken 1 asist yaptı. Lemina'nın orta sahaya monte olmasından sonra daha da rahatlayan tecrübeli futbolcu, bulduğu boş alanlarla skor üretti.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

MUSLERA'YA VEDA HAZIRLIĞI

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Sarı-Kırmızılı renklere vedaya hazırlanıyor. 38 yaşındaki kalecinin eşyalarını topladığı ve vedaya hazırlandığı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyonluğunda büyük emeği olan Muslera için GS TV'de özel bir veda klibi hazırlandığı belirtildi. Bu arada Başakşehir maçında son kez Galatasaray kalesini koruyacak olan Fernando Muslera için özel bir koreografinin hazırlandığı da gelen haberler arasında.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

MERTENS VEDA ETTİ

Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Belçikalı yıldız, "Çok mutluyum. Çok oynamamış oyuncular da fırsat buldu. Göztepe, iyi bir takım ve iyi bir atmosferde oynadık. Bu maçı da kazanmış olmamız ne kadar kaliteli bir grup olduğunu gösteriyor. Çok mutluyuz. Çok kaliteli bir takıma sahip olmak bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Mertens, şampiyonluk kutlamalarındaki duygusal anları için, "Evet çok duygusal bir andı. Buraya ilk olarak bir yıllığına geldim ama burada harika bir 3 yıl geçirdim. Özel hayatımızda da çok keyifli anlar geçirdik. Şimdi belirli kararlar vermem gerekiyor. Üzücü ama karar vermem gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Mertens, "İlerleyen yıllarda Galatasaray'la tekrar yollarınız kesişir mi?" sorusunun ardından, "Asla belli olmaz. Eğer çalışacak olursam Galatasaray da çok güzel bir kulüp. Kenarda durduğumda da elimden geleni yapmaya çalıştım. Şimdi karar verecek olacak insanlara da güvenmek lazım. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

"ÇOK DUYGUSALDI"

Dries Mertens, daha sonra, "Bu hafta çok duygusaldı. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Özel anlar sürekli. Önümüzde ne var, ne yapacağım bilmiyorum. Burada 3 harika yıl geçirdim. Şimdi gitmek zor ama bilmiyorum..." açıklamasında bulundu.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

BOEY İÇİN 3 ENGEL

Bayern Münih'te forma giyen ve Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Sacha Boey için önemli bir gelişme yaşandı.

Sky'da yer alan habere göre, anlaşmanın yapısı, transfer ücreti ve oyuncunun maaşı nedeniyle Boey transferinin Galatasaray için zor olduğu aktarıldı.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

GALATASARAY'IN PLANI

Galatasaray'ın daha önce 24 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istediği haberleri gündeme gelmişti.

Fransız futbolcu için şu anda gelen birçok teklifin Premier Lig'den olduğu yazıldı.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

BAYERN GÖNDERMEYE HAZIR

Öte yandan Bayern Münih'in yaz aylarında Sacha Boey'yu göndermeya hazır olduğu ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Sacha Boey'un Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

DE BRUYNE ELDEN KAÇTI

Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Kevin De Bruyne'nin yeni takımı belli oldu. Manchester City'nin yıldız futbolcusu, asistlerini yapamaya İtalya'da devam edecek.

Relevo'nun haberine göre De Bruyne, 10 yıllık Manchester macerasından sonra Serie A şampiyonu Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Belçikalı yıldızın yeni takımında yıllık net 6 milyon euro kazanacağı söyleniyor. Böylelikle De Bruyne, İtalya kariyerine başlamış olacak.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

SON SEZONUNDA NE YAPTI?

Manchester City'de son sezonu istediği gibi gitmeyen ve sakatlıklarla boğuşan Kevin De Bruyne, 39 resmi maçta 6 gol 8 asist ile 14 gole doğrudan katkı verdi.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

ASİST MAKİNESİ

Asistleriyle ünlü olan yıldız futbolcunun gol sayısından çok asist sayısı var. Kariyerinde 650 resmi kulüp maçına çıkan De Bruyne 155 kez fileleri havalandırırken 261 gol pasına imzasını attı.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

JAN OBLAK MÜJDESİ

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'da yeni transferler için harekete geçilmiş durumda. Yine şampiyonluğa uzanacak ve Avrupa'da başarı getirecek bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar birçok bölgeye takviye gerçekleştirecek.

Bu bölgelerin başında ise Fernando Muslera'nın ayrılacak olması nedeniyle kale yer alıyor. Çok sayıda ismi listesine dahil eden Cimbom'a, Atletico Madrid'in bir numarası Jan Oblak'tan güzel haberler geldi.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

ATLETICO BIRAKACAK

İspanya'da yayın yapan AS gazetesine göre Atletico Madrid, G.Saray ve F.Bahçe'nin de listesinde yer alan Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez'i istiyor. Aston Villa'ya veda etmeye hazırlanan 32 yaşındaki kaleciyi renklerine katmak isteyen Atletico Madrid'in bunu başarması halinde Jan Oblak'ın ayrılışına izin vereceği aktarıldı.

Bu durumda da G.Saray'ın transferde eli güçlenecek. 32 yaşındaki Oblak'ın 2028 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

ABLASI G.SARAY'DA

Jan Oblak'ın ablası tecrübeli basketbolcu Teja Oblak, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. 35 yaşındaki basketbolcunun gelişiyle birlikte kardeşi Jan Oblak'ın transferi de kolaylaştı.

Jan Oblak'ı da ablası ile birlikte İstanbul'a getirmek isteyen sarı-kırmızılılar iki kardeşi buluşturmak istiyor.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

SANE HAMLESİ

Sarı-kırmızılıların bir süredir gündeminde yer alan Leroy Sane için teklifi ortaya çıktı.

Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, Alman yıldıza 10 milyon euro'nun üzerinde bir maaş teklifinde bulundu.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

EN YÜKSEK TEKLİF G.SARAY'DAN

Sane'ye teklif yapan takımlar arasında şu anda en yüksek yazılı teklifin Galatasaray tarafından yapıldığı belirtildi.

29 yaşındaki yıldız futbolcu ile Galatasaray dışında Premier Lig ekiplerinin ve Napoli'nin de ilgilendiği aktarıldı.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

BAYERN'İN BEKLENTİSİ

Bayern Münih'te de Sane konusunda yıldız ismin yeni sözleşmeye imza atacağının beklentisinin devam ettiği ifade edildi.

Sane için Bayern Münih'te kalma ve bonservissiz bir şekilde takımdan ayrılma seçeneklerinin masada olduğu aktarıldı.

Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda

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