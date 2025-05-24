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Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile karşılaşan Galatasaray, maçtan 2-0 galip ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı kırmızılı ekibin otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 21:38 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 21:40
Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı

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Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un haberine göre, Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçın ardından Gürsel Aksel Stadyumu'nun dışında sarı-kırmızılı takımı bekleyen otobüse taşlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucunda takım otobüsünün camının kırıldığı ifade edildi. Olayla ilgili güvenlik güçlerinin hızlıca müdahalede bulunduğu ve çevrede güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay sonrası herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Saldırının sorumlularının tespit edilmesi için kamera kayıtlarının incelemeye alındığı aktarıldı.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

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