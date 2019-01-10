Kim Kardashian olmak ister

ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian, ailesinin küçük fertlerini mutlu etti. Seksi yıldız, kendi çocukları ve tüm yeğenlerine her biri bin 100 dolar (6 bin TL) olan Louis Vuitton çanta hediye etti.
Kim'in üvey kardeşi Kylie Jenner'ın küçük kızı, çantayı görünce böyle gülümsedi...
Kim'in üvey kardeşi Kylie Jenner'ın küçük kızı, çantayı görünce böyle gülümsedi...
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