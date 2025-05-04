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18 yaş altı sigortaya dikkat! Sistem tamamen değişti: 3 ayrı dönem 3 ayrı uygulama

Erken yaşta sigortanın erken emeklilik kapısını açıp açmayacağı ilk işe başlanan tarihe göre farklılık gösteriyor. Üç dönem için üç farklı uygulama bulunuyor. İşte detayları.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025
18 yaş altı sigortaya dikkat! Sistem tamamen değişti: 3 ayrı dönem 3 ayrı uygulama

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Aileler çocuklarının erken emekli olabilmesi için küçük yaşta sigorta girişinin olmasını istiyor. Ancak 18 yaş altı sigortanın emeklilik tarihi açısından sağlayacağı etki ilk işe girilen tarihe göre değişiyor. Üç ayrı dönem için üç ayrı uygulama bulunuyor.

18 yaş altı sigortaya dikkat. (AA)18 yaş altı sigortaya dikkat. (AA)

TARİHE GÖRE FARKLI
İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999'dan önce olanların 18 yaşından önceki çalışmaları prim gününe sayılıyor ve emeklilik koşullarının belirlenmesi bakımından geçerli kabul ediliyor. Ancak kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi açısından 18 yaşın doldurulduğu tarih esas alınıyor. Eğer Nisan 1981 tarihinden önce sigortalı olunmuşsa sigortalılık süresinin 18 yaşın dolduğu tarihten başlamasını yönelik hüküm de etkilemiyor. 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında 18 yaşından önce çalışmaya başlayanların da 18 yaşı dolduruncaya kadar olan prim günleri emekliliklerine sayılıyor. Ancak sigorta başlangıcı olarak, 18 yaşını doldurdukları tarih kabul ediliyor. Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyor.

18 yaş altı sigortaya dikkat. (AA)18 yaş altı sigortaya dikkat. (AA)
SİSTEM TAMAMEN DEĞİŞTİ
30 Nisan 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar açısından ise 18 yaşından önce sigorta girişinin emeklilik yönünden bir önemi bulunmuyor. Çünkü, 30 Nisan 2008 sonrası çalışmaya başlayanlar sigorta girişi kaç yaşında olursa olsun prim gününü tamamladıkları tarihteki yaşa tabi bulunacak. SSK'lılar 7200, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı statüsünde bulunanlar 9000 prim gününü tamamladıkları tarihte yaş koşulu ne ise o yaşta emekli olabilecek.

18 yaş altı sigortaya dikkat. (AA)18 yaş altı sigortaya dikkat. (AA)

Sigorta statülerine göre aranan prim gününü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekliliğe hak kazanacaklar. Prim gününü daha sonra tamamlayanların emeklilik yaşı 2036 yılından itibaren her yıl 1 yaş artacak. Yani ilk kez sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden sonra başlayanların emekliliklerinde kaç yaşında sigorta girişinin yapıldığı değil, prim gününü hangi tarihte tamamladıkları belirleyici olacak.

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