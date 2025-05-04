18 yaş altı sigortaya dikkat! Sistem tamamen değişti: 3 ayrı dönem 3 ayrı uygulama

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Aileler çocuklarının erken emekli olabilmesi için küçük yaşta sigorta girişinin olmasını istiyor. Ancak 18 yaş altı sigortanın emeklilik tarihi açısından sağlayacağı etki ilk işe girilen tarihe göre değişiyor. Üç ayrı dönem için üç ayrı uygulama bulunuyor.

18 yaş altı sigortaya dikkat. (AA)



TARİHE GÖRE FARKLI

İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999'dan önce olanların 18 yaşından önceki çalışmaları prim gününe sayılıyor ve emeklilik koşullarının belirlenmesi bakımından geçerli kabul ediliyor. Ancak kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi açısından 18 yaşın doldurulduğu tarih esas alınıyor. Eğer Nisan 1981 tarihinden önce sigortalı olunmuşsa sigortalılık süresinin 18 yaşın dolduğu tarihten başlamasını yönelik hüküm de etkilemiyor. 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında 18 yaşından önce çalışmaya başlayanların da 18 yaşı dolduruncaya kadar olan prim günleri emekliliklerine sayılıyor. Ancak sigorta başlangıcı olarak, 18 yaşını doldurdukları tarih kabul ediliyor. Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyor.