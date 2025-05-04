18 yaş altı sigortaya dikkat! Sistem tamamen değişti: 3 ayrı dönem 3 ayrı uygulama

Aileler çocuklarının erken emekli olabilmesi için küçük yaşta sigorta girişinin olmasını istiyor. Ancak 18 yaş altı sigortanın emeklilik tarihi açısından sağlayacağı etki ilk işe girilen tarihe göre değişiyor. Üç ayrı dönem için üç ayrı uygulama bulunuyor.
18 yaş altı sigortaya dikkat. (AA)
TARİHE GÖRE FARKLI
İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999'dan önce olanların 18 yaşından önceki çalışmaları prim gününe sayılıyor ve emeklilik koşullarının belirlenmesi bakımından geçerli kabul ediliyor. Ancak kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi açısından 18 yaşın doldurulduğu tarih esas alınıyor. Eğer Nisan 1981 tarihinden önce sigortalı olunmuşsa sigortalılık süresinin 18 yaşın dolduğu tarihten başlamasını yönelik hüküm de etkilemiyor. 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında 18 yaşından önce çalışmaya başlayanların da 18 yaşı dolduruncaya kadar olan prim günleri emekliliklerine sayılıyor. Ancak sigorta başlangıcı olarak, 18 yaşını doldurdukları tarih kabul ediliyor. Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyor.
18 yaş altı sigortaya dikkat. (AA)
SİSTEM TAMAMEN DEĞİŞTİ
30 Nisan 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar açısından ise 18 yaşından önce sigorta girişinin emeklilik yönünden bir önemi bulunmuyor. Çünkü, 30 Nisan 2008 sonrası çalışmaya başlayanlar sigorta girişi kaç yaşında olursa olsun prim gününü tamamladıkları tarihteki yaşa tabi bulunacak. SSK'lılar 7200, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı statüsünde bulunanlar 9000 prim gününü tamamladıkları tarihte yaş koşulu ne ise o yaşta emekli olabilecek.