Başkan’dan moral ziyareti! Minik hastayla neşeli anlar | Güldüren Galatasaray-Fenerbahçe sohbeti

(AA)

Başkan Erdoğan'ın fizik tedavi hastanesinde gerçekleştirdiği ziyaretinde minik bir hastayla konuşurken "Her şeyi söyledin bir şeyi söylemedin ama Galatasaray ile ilgili bir şeyler diyecektin" denmesi üzerine, "Başkan Fenerli" yanıtını verdi.

Neşeli anlar yaşandı.