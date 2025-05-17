Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatar?

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Kurban Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyeleri yeniden gündemde. Bu yıl 4 bin lira olarak ödenecek ikramiyeler için SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri takvimi merakla bekliyor. Ödemelerden dul, yetim, gazi ve şehit yakınları da yararlanabilecek. Peki 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte son gelişmeler...

(Takvim Foto Arşiv) EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER? Kurban Bayramı ikramiyesi bu yıl sadece emeklilere değil, farklı hak sahiplerine de verilecek. 16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlar, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller de ikramiye alacak. Dul ve yetim aylığı alanlar ise ikramiyeyi, sahip oldukları hisse oranlarına göre yüzde 75, 50 veya 25 olarak alabilecek. Emekliye ödeme takvimi oluştu!