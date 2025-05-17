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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatar?

Bayram heyecanı yaklaşırken emeklilerin gözü ikramiye takvimine çevrildi. Bu yıl Kurban Bayramı ikramiyesi 4 bin lira olarak belirlendi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli, ödemelerin hesaplara ne zaman geçeceğini merak ediyor. Peki 2025 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilen takvimin detayları...

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Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 23:34 Güncelleme Tarihi :17 Mayıs 2025 , 23:36
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatar?

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Kurban Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyeleri yeniden gündemde. Bu yıl 4 bin lira olarak ödenecek ikramiyeler için SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri takvimi merakla bekliyor. Ödemelerden dul, yetim, gazi ve şehit yakınları da yararlanabilecek. Peki 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte son gelişmeler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?

Kurban Bayramı ikramiyesi bu yıl sadece emeklilere değil, farklı hak sahiplerine de verilecek. 16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlar, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller de ikramiye alacak. Dul ve yetim aylığı alanlar ise ikramiyeyi, sahip oldukları hisse oranlarına göre yüzde 75, 50 veya 25 olarak alabilecek.

Emekliye ödeme takvimi oluştu!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Arefe günü yarım gün olarak işlem gördüğünden, banka şubeleri sadece öğle saatlerine kadar hizmet verecek. Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri ise henüz resmi olarak duyurulmadı.

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(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlıklarını tamamlamasının ardından ödemeler yapılacak. İkramiyelerin 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KURBAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?

  1. Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe
  2. Kurban Bayramı 1. gün 6 Haziran Cuma
  3. Kurban Bayramı 2. gün 7 Haziran Cumartesi
  4. Kurban Bayramı 3. gün 8 Haziran Pazar
  5. Kurban Bayramı 4. gün 9 Haziran Pazartesi
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