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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Kahramanmaraş'ta hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli şiddetini açıkladı.

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Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 22:14 Güncelleme Tarihi :17 Mayıs 2025 , 22:25
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

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Kahramanmaraş'ta hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli şiddetini açıkladı.

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MARAŞ'TA DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD ve Kandilli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, deprem 17 Mayıs 2025 tarihinde saat 22.05'te kaydedildi.

Sarsıntı çevre ilçelerden de hissedildi.

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