T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/387 Esas

DAVALI: AHMET OSMANOĞLU - Yeşilbağlar Mah, Kaptan Sk, No:19 D: 52-53 Pendik/ İST.

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 14/05/2025 tarihli ara kararı gereği; "Davacı tarafın İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN KABULÜ ile;

1-İleride telafisi kabil olmayacak zararların önlenmesi bakımından ıslah ile dava değeri olarak belirtilen 86.278,82-USD'nin karar tarihi itibariyle mevcut efektif satış kurları dikkate alınarak hesaplanan 3.351.086,62-TL olmak üzere, teminatsız olarak; davalı AHMET OSMANOĞLU adına kayıtlı menkul ve gayrimenkul mallar ile üçüncü şahıslar ve bankalardaki hak ve alacakları üzerine, ıslah ile bu aşamada dava değeri olarak belirlenen 3.351.086,62-TL alacak miktarı ile sınırlı olmak üzere İİK'nin 281/2. maddesi gereğince İHTİYATİ HACİZ KONULMASINA,

2-Davacının adli yardım talebinin kabulüne dair karar verildiği dikkate alınarak; ihtiyati haciz istemine yönelik teminat alınmasına yer olmadığına,

3-İhtiyati haciz isteyen tarafa, İcra ve İflas Kanunu'nun 261. maddesi gereği ihtiyati haciz kararını 10 gün içerisinde infazını istemesi gerektiğinin ihtaratına, infazını istemediği takdirde ihtiyati haciz kararının kendiliğinden kalkacağının ihtarına, (tebliğ ile ihtaratın yapılmış sayılmasına)

4-İşbu ara kararın taraflara tebliğine,

Dair; talep ve dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, İcra ve İflas Kanunu'nun 265. maddesi uyarınca, kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi." şeklinde ilanen tebliğ olunur.

Davacı vekili tarafından sunulan ıslah dilekçesi ile" Davacı tarafından davalı tarafa ödenen kar payı getiri ve ana para olarak tespiti yapılan alacağını dosyada 11.12.2024 tarihli bilirkişi raporunda bilirkişinin kar payı getirisi dahil edilerek ve taraflarınca çekilmeyen 23.03.2020 tarihli 5200USD dahil edilerek yapılan 86.262.00 USD tutarına yükselttiğini ve icra takibinde 06.09.2022-09.05.2022 tarih aralığı için işlemiş faiz olarak 16,82 USD tutarın da eklenmesi ile toplamda 86.278,82 USD tutara yükselttiğini ve bu tutar alacağın tarafına iade edilmesini, Faiz yönünden de toplam asıl alacak olan $ 86.262.00 Usd / Abd Doları alacağının davalı / borçlu tarafın temerrüde düştüğü 10.05.2022 icra takip tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuni Faiz Ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunu'nun 4/a maddesi uyarınca kamu bankalarının USD (Amerikan Doları) için bir yıllık mevduata uyguladığı en yüksek temerrüt faizi ile birlikte (6098 sayılı türk borçlar kanunu'nun 99. maddesi gereğince) fiilen ödeme günündeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru üzerinden Türk Lirası karşılığı olarak davalıdan tahsili ile davacıya verilmesi" talep edildiğinden; Islah dilekçesinin ilanen tebliğ olunur.

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