Hasarlı Aleyna

Önceki akşam Asmalımescit'teki Soho House'da eğlenen Aleyna Tilki, çıkışta 700 bin liralık Porsche marka cipine kuruldu. Tilki'nin yanındaki erkek ise akılları karıştırdı.
"Yeni bir aşk mı?" sorusuna sessiz kalan 18 yaşındaki popçunun, cipinin arka kısmındaki çizikler de dikkat çekti. Aleyna'nın arka tampon ve egzost kısmındaki hasarın ise 4 bin lira olduğu öğrenildi.
Acemi şoför Tilki'nin lüks cipindeki hasar, objektife yansıdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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