Tuzla’da korkunç anlar! Tekneler alev alev yandı

Olay, saat 04.30 sıralarında Cami Mahallesi'ndeki bir marinada meydana geldi. Marinada bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede bitişikteki 3 tekneye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve kıyı emniyeti sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler yanan teknelere uzun çalışmalar sonucunda müdahale etti. Söndürülen tekneler sahil güvenlik ekipleri tarafından karaya çekildi. İtfaiye ekipleri burada da teknelere soğutma çalışmaları yaptı. Yanan teknelerde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.