Astronomik rakamlara çıkan lahmacun fiyatlarına Esra Erol isyan etti!

Türkiye'nin gözde tatil destinasyonlarından Bodrum'da yaz ayları yaklaşırken fiyatlar yine gündem oldu. 2025 yaz sezonunda özel plaj giriş ücretleri ve astronomik lahmacun fiyatları bu yıl da konuşuluyor.

Esra Erol. (Takvim Foto Arşiv)



Bazıözel işletmelerde bir adet lahmacun fiyatının 2bin 200 TL'ye kadar yükseldiği gündemdeyken muhabirler bu konuda ünlülere de mikrofon uzatıyor. Son olarak atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" programının başarılı sunucusu Esra Erol'a bu konudaki fikirleri soruldu.



SOFRA KURUYORUZ

Esra Erol, "Evde olmanın getirdiği konforla beraber arkadaşlarımızla genelde evde toplanıyoruz. Fiyatlar ve bütçeler gerçekten çok yüksekler bu sebeple de biz hep evde organizasyon yapıyoruz. Bir gün biri sofra kuruyor bir gün biri... Mühim olan dostlarla bir arada olmak olduğu için mekanın bence çok da bir önemi yok" dedi.