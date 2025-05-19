Tarım Kredi 20 - 26 Mayıs 2025 aktüel kataloğu! 27 üründe bayram gibi indirim jesti! TK Zeytinyağı 445 TL'ye düştü
Tarım Kredi Kooperatif Market Mayıs ayına özel hazırladığı kampanya kataloğuyla vatandaşın yüzünü güldürüyor. Temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok kategoride yapılan indirimler özellikle haftalık kampanyalarla dikkat çekiyor. 20 Mayıs ile 26 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak yeni katalog paylaşıldı. İşte birbirinden fırsatlı ürünler.
Giriş Tarihi: 19.05.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 14:27