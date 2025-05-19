Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi 20 - 26 Mayıs 2025 aktüel kataloğu! 27 üründe bayram gibi indirim jesti! TK Zeytinyağı 445 TL'ye düştü

Tarım Kredi 20 - 26 Mayıs 2025 aktüel kataloğu! 27 üründe bayram gibi indirim jesti! TK Zeytinyağı 445 TL'ye düştü

Tarım Kredi Kooperatif Market Mayıs ayına özel hazırladığı kampanya kataloğuyla vatandaşın yüzünü güldürüyor. Temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok kategoride yapılan indirimler özellikle haftalık kampanyalarla dikkat çekiyor. 20 Mayıs ile 26 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak yeni katalog paylaşıldı. İşte birbirinden fırsatlı ürünler.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 14:27 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 14:27
Tarım Kredi 20 - 26 Mayıs 2025 aktüel kataloğu! 27 üründe bayram gibi indirim jesti! TK Zeytinyağı 445 TL’ye düştü

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, Mayıs ayı kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. 20-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olan yeni indirim listesi yayımlandı. Temel gıdadan temizlik ürünlerine, kahvaltılıklardan kişisel bakım ürünlerine kadar onlarca kalem ürün bu hafta indirimli fiyatlarıyla raflarda tüketiciyi bekliyor.

Tarım Kredi 20 - 26 Mayıs 2025 aktüel kataloğu! 27 üründe bayram gibi indirim jesti! TK Zeytinyağı 445 TL’ye düştü

20-26 MAYIS TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU

Tarım Kredi Altın Filiz Çay: 549 TL

Tavuk Bonfile Çeşitleri: 209 TL

Ton Balığı: 155 TL

Tarım Kredi Dana Kangal Sucuk: 589 TL

Tarım Kredi Organik Yumurta: 99 TL

Donuk Dana Kıyma: 175 TL

Tarım Kredi 20 - 26 Mayıs 2025 aktüel kataloğu! 27 üründe bayram gibi indirim jesti! TK Zeytinyağı 445 TL’ye düştü

Tarım Kredi Kakaolu Krema: 94,50 TL

Çamaşır Toz Deterjanı Çeşitleri: 199 TL

40'lı Tuvalet Kağıdı: 239,90 TL

Domates Salçası: 36,90 TL

Yumuşatıcı: 128 TL

Tarım Kredi 20 - 26 Mayıs 2025 aktüel kataloğu! 27 üründe bayram gibi indirim jesti! TK Zeytinyağı 445 TL’ye düştü

Tarım Kredi Yarım Yağlı Süt: 21,90 TL

Tarım Kredi 20 - 26 Mayıs 2025 aktüel kataloğu! 27 üründe bayram gibi indirim jesti! TK Zeytinyağı 445 TL’ye düştü

Nescafe Çeşitleri: 69,90 TL'den başlayan fiyatlarla