Tarım Kredi 20 - 26 Mayıs 2025 aktüel kataloğu! 27 üründe bayram gibi indirim jesti! TK Zeytinyağı 445 TL’ye düştü

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, Mayıs ayı kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. 20-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olan yeni indirim listesi yayımlandı. Temel gıdadan temizlik ürünlerine, kahvaltılıklardan kişisel bakım ürünlerine kadar onlarca kalem ürün bu hafta indirimli fiyatlarıyla raflarda tüketiciyi bekliyor.