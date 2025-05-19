Kadraj Galeri Kadraj İkon 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama: Ne zaman, hangi tarihte emekli olurum?

4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama: Ne zaman, hangi tarihte emekli olurum?

Çalışma hayatının bir noktasında herkesin aklından geçen en temel sorulardan biri şudur: "Acaba emekli olunca ne kadar maaş alacağım?" 2025 yılına girerken hem çalışanlar hem de emeklilik planlaması yapanlar için bu sorunun cevabı oldukça önemlidir. Türkiye'de 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli maaşlarının nasıl hesaplandığı hangi verilerin baz alındığı ve e-Devlet üzerinden nasıl sorgulama yapılacağı merak konusu. Haberimizde 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ve ne zaman, hangi tarihte emekli olurum? Sorularının yanıtını vereceğiz.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 14:56 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 15:00
4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama: Ne zaman, hangi tarihte emekli olurum?

Emekli maaşı hesaplamasında çalışırken elde edilen kazanç, prim gün sayısı, sigorta başlangıç tarihi ve sigorta koluna göre farklı kriterler uygulanıyor. 2000 yılı öncesi 2000-2008 arası ve 2008 sonrası dönemlerde farklı formüllerle maaş hesaplaması yapılıyor. Bu durum, maaşlar arasında ciddi farklar oluşmasına neden olabiliyor. 4A, 4B ve 4C kapsamında emekli maaşının nasıl hesaplandığına 2025 yılı güncel yöntemlerine ve online sorgulama ekranlarına bakalım.

4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama: Ne zaman, hangi tarihte emekli olurum?

🔍 EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR? (2025 GÜNCEL)

Türkiye'de emekli maaşı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirli formüller üzerinden hesaplanıyor. Hesaplama kriterleri arasında:

  • Sigortalılık süresi

  • Prim ödeme gün sayısı

  • Aylık kazanç ortalaması

  • Sigorta kolu (4A, 4B, 4C)

  • Emeklilik tarihi ve yaş kriteri bulunuyor.

Emekli maaş hesaplamasında üç ana dönem dikkate alınıyor:

  • 2000 yılı öncesi: Görece daha yüksek emekli maaşları alınabilen dönem.

  • 2000 – 2008 arası: Güncelleme katsayısı devreye giriyor.

  • 2008 sonrası: Ağırlıklı olarak prim esas kazançlara dayalı, daha düşük maaşlar görülüyor.

4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama: Ne zaman, hangi tarihte emekli olurum?

🧾 4A (SSK) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA (2025)

4A kapsamında çalışanlar, SGK'nın uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresi üzerinden;

  • T.C. Kimlik No

  • SSK sicil numarası

  • Baba adı

  • Nüfusa kayıtlı il

  • Doğum tarihi bilgilerini girerek emekli maaşı hesaplaması yapabilir.

4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama: Ne zaman, hangi tarihte emekli olurum?

🧾 4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA (2025)

Kendi adına çalışan esnaf, sanatkâr ve serbest meslek sahiplerinin dahil olduğu 4B grubunda emekli maaşı sorgulama için:

  • T.C. Kimlik No

  • Kurum seçimi

  • Güvenlik kodu bilgileri ile uyg.sgk.gov.tr platformundan emeklilik maaşı öğrenilebilir.

4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama: Ne zaman, hangi tarihte emekli olurum?

🧾 4C (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA (2025)

Kamu çalışanlarına yönelik 4C emekli maaşı hesaplaması için SGK'nın uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ adresinden:

  • Doğum tarihi

  • Cinsiyet

  • 4A hizmet süresi

  • Başlangıç ve bitiş tarihleri

  • Hizmet türü bilgileri girilerek maaş tahmini yapılabilir.