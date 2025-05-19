4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama: Ne zaman, hangi tarihte emekli olurum?

Çalışma hayatının bir noktasında herkesin aklından geçen en temel sorulardan biri şudur: "Acaba emekli olunca ne kadar maaş alacağım?" 2025 yılına girerken hem çalışanlar hem de emeklilik planlaması yapanlar için bu sorunun cevabı oldukça önemlidir. Türkiye'de 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli maaşlarının nasıl hesaplandığı hangi verilerin baz alındığı ve e-Devlet üzerinden nasıl sorgulama yapılacağı merak konusu. Haberimizde 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ve ne zaman, hangi tarihte emekli olurum? Sorularının yanıtını vereceğiz.