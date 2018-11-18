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Gergin bekleyiş

, oğlu 'in ameliyatı için 'ya gitti. Ancak operasyon başarılı geçmedi. Eski güzel yine de umutlarını yitirmedi. Kabus dolu günleri atlatacaklarını söyledi.

Gergin bekleyiş
Doğuştan 'Nager Sendromu' hastası olan oğlu Daniel'in çene ameliyatı için Hollanda'ya giden Özlem Kaymaz'ın gergin bekleyişi sürüyor. 'e hastanede yeterli hemşire ve yoğun bakımda yatak olmaması yüzünden operasyon yapılamamıştı.
Kulak-burun-boğaz doktoru, önceki gün beklenen ameliyatı gerçekleştirdi. Ama operasyonun başarılı geçmediği öğrenildi. Kaymaz, sosyal medya hesabından o gergin bekleyişini anlattı: Daniel'imizi saat 08:00'da ameliyat masasına yatırdım. Yeniden gırtlakta delik, tüpler, makinalar. Yine Hollanda, yine büyük bir fiyasko. Biz alternatif çözümler üretip başaracağız...



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