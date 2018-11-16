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  • 16.11.2018
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'a gurbetçi Türklerden destek

, ’deki sağlık sisteminin ’dan çok daha iyi olduğunu söyleyince linç edildi. Klavye delikanlılarına en güzel cevabı ise dünyanın dört bir köşesindeki gurbetçi Türkler verdi



Önceki gün doğuştan Nager Sendromu hastası oğlu Daniel'ın doğup büyüdüğü Hollanda'daki Erasmus Hastanesi'nde yaşadığı şoku dile getiren Özlem Kaymaz, klavye delikanlıları tarafından lince uğradı! 1992 Türkiye Güzellik Kraliçesi Kaymaz, "Yoğun bakımda yatak yok" denilerek oğlunun geçireceği hayati çene operasyonunun son anda iptal edilmesine isyan etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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