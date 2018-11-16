Önceki gün doğuştan Nager Sendromu hastası oğlu Daniel'ın doğup büyüdüğü Hollanda'daki Erasmus Hastanesi'nde yaşadığı şoku dile getiren Özlem Kaymaz, klavye delikanlıları tarafından lince uğradı! 1992 Türkiye Güzellik Kraliçesi Kaymaz, "Yoğun bakımda yatak yok" denilerek oğlunun geçireceği hayati çene operasyonunun son anda iptal edilmesine isyan etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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