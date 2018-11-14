Nager sendromuyla doğan oğlu Daniel'in yıllardır çektiği acılardan kurtulması için çabalayan 1992 Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz, dün Hollanda'nın yolunu tuttu. Kaymaz, 16 yaşındaki oğlunun nefes almada zorluk çekmesi üzerine makinesiz uyuyamamaya başladığını söylemişti. Eski model, oğlunun bugün geçireceği çene uzatma operasyonu için eski eşinin memleketi Hollanda'ya gitti.
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