Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 14.11.2018
  • Gazete

ameliyat olacak olan oğlu için herkesten dua istedi

Türkiye Eski Güzeli , 16 yaşındaki u hastası oğlu Daniel’in çene ameliyatı için dün ’ya gitti. Kaymaz, bugün ameliyat olacak oğlu için herkesten dua istedi



Nager sendromuyla doğan oğlu Daniel'in yıllardır çektiği acılardan kurtulması için çabalayan 1992 Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz, dün Hollanda'nın yolunu tuttu. Kaymaz, 16 yaşındaki oğlunun nefes almada zorluk çekmesi üzerine makinesiz uyuyamamaya başladığını söylemişti. Eski model, oğlunun bugün geçireceği çene uzatma operasyonu için eski eşinin memleketi Hollanda'ya gitti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriÖzlem Kaymaz ameliyat olacak olan oğlu için herkesten dua istedi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar