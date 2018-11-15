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  • 15.11.2018
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'ın vatan özlemi

’ın 16 yaşındaki oğlunun ’daki operasyonu, dün son anda iptal edildi! Daniel, ‘da yatak yok’ bahanesiyle ameliyathaneden geri gönderildi. Kaymaz, ‘Yıllardır ülkemin aşağılanmasını izlediğim Hollanda’da, canım ülkemi özledim’ diyerek ‘’nin kıymetini bilin’ mesajı verdi



Doğuştan 'Nager Sendromu' hastası olan 16 yaşındaki oğlu Daniel'in çene ameliyatı için önceki gün Hollanda'ya giden Özlem Kaymaz, dün hayatının şokunu yaşadı. Nefes almakta zorlanan oğlunun sağlığına kavuşması için kritik operasyonu bekleyen 1992 Türkiye Güzeli, ameliyatın iptal olmasıyla şaşkına döndü.

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