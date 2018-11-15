Doğuştan 'Nager Sendromu' hastası olan 16 yaşındaki oğlu Daniel'in çene ameliyatı için önceki gün Hollanda'ya giden Özlem Kaymaz, dün hayatının şokunu yaşadı. Nefes almakta zorlanan oğlunun sağlığına kavuşması için kritik operasyonu bekleyen 1992 Türkiye Güzeli, ameliyatın iptal olmasıyla şaşkına döndü.
- Saklambaç
- 15.11.2018
- Gazete
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