Tilki ayarı

Aleyna Tilki, önceki gün söylediği İngilizce şarkıyla olay oldu. Dua Lipa'nın şarkısını söyleyen popçunun performansını bir takipçi ti'ye aldı. Tilki de "Yapabildiğin tek şey o aptal telefondan aptalca tweet atmak olacağına sen söyle biraz da biz gülelim" diye takipçisine ayar verdi.
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