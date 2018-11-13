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  • 13.11.2018
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Tilki ayarı
Aleyna , önceki gün söylediği İngilizce şarkıyla olay oldu. Dua Lipa'nın şarkısını söyleyen popçunun performansını bir takipçi ti'ye aldı. Tilki de "Yapabildiğin tek şey o aptal telefondan aptalca tweet atmak olacağına sen söyle biraz da biz gülelim" diye takipçisine ayar verdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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