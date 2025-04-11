Emekli zammı için ilk ipucu geldi! Kök aylıklar ne kadar artacak? TAKVİM maaşları hesapladı

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Emekliler bir yandan promosyonda güncelleme yapılmasını, diğer yandan Haziran ayı başında ödenecek ikinci bayram ikramiyesini beklerken, Temmuz zammını da merak ediyor.

Türk lirası (Takvim.com.tr)



HEM KÖK HEM TABAN AYLIĞA

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılına yüzde 15.75 maaş zammıyla başlamıştı. Kök aylıklara, 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 15.75 artış yansıtılmıştı. Bu oran en düşük emekli aylığı ödemesine de uygulanmış, taban aylık 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmişti. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde yüzde 15.75'lik artış gerçekleşmişti.