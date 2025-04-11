Emekli zammı için ilk ipucu geldi! Kök aylıklar ne kadar artacak? TAKVİM maaşları hesapladı

Emekliler bir yandan promosyonda güncelleme yapılmasını, diğer yandan Haziran ayı başında ödenecek ikinci bayram ikramiyesini beklerken, Temmuz zammını da merak ediyor.
Emekliler bir yandan promosyonda güncelleme yapılmasını, diğer yandan Haziran ayı başında ödenecek ikinci bayram ikramiyesini beklerken, Temmuz zammını da merak ediyor.
HEM KÖK HEM TABAN AYLIĞA
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılına yüzde 15.75 maaş zammıyla başlamıştı. Kök aylıklara, 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 15.75 artış yansıtılmıştı. Bu oran en düşük emekli aylığı ödemesine de uygulanmış, taban aylık 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmişti. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde yüzde 15.75'lik artış gerçekleşmişti.
ÜÇ AYDA YÜZDE 10'U AŞTI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına bir zam daha yapılacak. Temmuz ayında kök aylıklara, 2025'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artış yansıtılacak. Şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyonunu yüzde 5.03, Şubat ayı enflasyonunu yüzde 2.27, Mart enflasyonunu da yüzde 2.46 olarak açıkladı. Böylece Ocak-Mart enflasyonu yüzde 10.06 olarak gerçekleşti. Üç aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.06 artış oluşurken, geriye 3 veri daha kaldı.
ANKETTEN NE ÇIKTI?
Zam oranı merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın açıkladığı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ilk ipucu geldi. Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 3.07, Mayıs ayı için yüzde 2.20, Haziran ayı için yüzde 1.70 olarak yer aldı. Bu tahminler gerçekleşirse bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 17.91 olarak çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 17.91 zam yansıtılacak.
TEMMUZ'DA CEPLERE GİRECEK
Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlı ödemeler yapılacak. Ayrıca emeklilere ek iyileştirme konusu da Temmuz zammının belli olmasının ardından masaya yatırılacak. Bu kapsamda özellikle taban aylık konusu yeniden ele alınacak. Halen 14 bin 469 lira olan en düşük ödemenin artırılıp artırılmayacağı konusunda karar verilecek. Ayrıca refah payı vb. talepler de değerlendirilecek. Taban aylık artışı ve refah payı gibi düzenlemeler yasal düzenlemeyle hayata geçirilecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT: 14.500
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 17.096,95
MEVCUT: 14.600
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 17.214,86
MEVCUT: 14.700
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 17.332,77
MEVCUT: 14.800
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 17.450,68
MEVCUT: 14.900
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 17.568,59
MEVCUT: 15.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 17.686,50
MEVCUT: 15.500
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 18.276,05
MEVCUT: 16.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 18.865,60
MEVCUT: 16.500
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 19.455,15
MEVCUT: 17.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 20.044,70
MEVCUT: 17.500
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 20.634,25
MEVCUT: 18.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 21.223,80
MEVCUT: 19.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 22.402,90
MEVCUT: 20.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 23.582,00
MEVCUT: 21.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 24.761,10
MEVCUT: 22.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 25.940,20
MEVCUT: 23.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 27.119,30
MEVCUT: 24.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 28.298,40
MEVCUT: 25.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 29.477,50
MEVCUT: 26.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 30.656,60
MEVCUT: 27.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 31.835,70
MEVCUT: 28.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 33.014,80
MEVCUT: 29.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 34.193,90
MEVCUT: 30.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 35.373,00
MEVCUT: 31.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 36.552,10
MEVCUT: 32.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 37.731,20
MEVCUT: 33.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 38.910,30
MEVCUT: 34.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 40.089,40
MEVCUT: 35.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 41.268,50
MEVCUT: 36.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 42.447,60
MEVCUT: 37.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 43.626,70
MEVCUT: 38.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 44.805,80
MEVCUT: 39.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 45.984,90
MEVCUT: 40.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 47.164,00
MEVCUT: 41.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 48.343,10
MEVCUT: 42.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 49.522,20
MEVCUT: 43.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 50.701,30
MEVCUT: 44.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 51.880,40
MEVCUT: 45.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 53.059,50
MEVCUT: 46.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 54.238,60
MEVCUT: 47.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 55.417,70
MEVCUT: 48.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 56.596,80
MEVCUT: 49.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 57.775,90
MEVCUT: 50.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 58.955,00