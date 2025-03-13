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Emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi! Teklif komisyondan geçti: Ne zaman hesaplara yatacak?

Emeklinin bayram ikramiyesini 4 bin TL'ye çıkaran düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşması beklenirken, ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 16:02 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 16:18
Emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi! Teklif komisyondan geçti: Ne zaman hesaplara yatacak?

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Emeklilerin bayram ikramiyelerini artıracak düzenlemenin TBMM maratonu başlıyor. Bayram başına 3 bin lira olan ikramiyeyi 4 bin liraya yükselten düzenlemenin yer aldığı kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Teklifin önümüzdeki hafta da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla da ikramiye tutarı 4 bin lira olarak uygulanmaya başlanacak. Ardından da ilk bayram ikramiyesinin takvimi belirlenecek ve hak sahiplerine ödeme yatırılacak.

Emekliye 4 bin TL ikramiye komisyondan geçti

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

ÖDEMEYE HAZIRIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin, "SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. Açıklanan emekli ikramiyesinde bir güncelleme yapılıp yapılmayacağının sorulduğu Bakan Işıkhan, "Rakam netleşti zaten, güncelleme söz konusu değil" cevabını verdi.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

NE ZAMAN YATIRILACAK?

Düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşması beklenirken, ödeme de büyük ihtimalle 24-28 Mart tarihleri arasında yapılacak. Tam tarihi SGK duyuracak.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

KİM NE KADAR ALACAK?

Emeklilere 4 bin lira ödenirken, vefat eden eşinden ölüm aylığı alan kişi, aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin lira, yüzde 50 ise 2 bin lira alacak. Annesinden ya da babasından ölüm aylığı alana da yüzde 25 aylık oranı üzerinden bayram başına bin lira ödenecek.

Kim ne kadar alacak? (Takvim.com.tr)Kim ne kadar alacak? (Takvim.com.tr)

Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bin, yüzde 45 olanlara bin 800 lira ikramiye yatırılacak. 2 aylık alanlara ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme gerçekleştirilecek.

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