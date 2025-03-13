Emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi! Teklif komisyondan geçti: Ne zaman hesaplara yatacak?

Türk lirası (AA)

KİM NE KADAR ALACAK?

Emeklilere 4 bin lira ödenirken, vefat eden eşinden ölüm aylığı alan kişi, aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin lira, yüzde 50 ise 2 bin lira alacak. Annesinden ya da babasından ölüm aylığı alana da yüzde 25 aylık oranı üzerinden bayram başına bin lira ödenecek.