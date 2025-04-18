Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi

Türk lirası (Takvim.com.tr)



DAHA YÜKSEK PROMOSYON İMKANINDAN NASIL YARARLANILACAK?

Aynı bankadan güncelleme yapılacaksa mobil uygulamadan ya da şubeden başvuru yapılacak. Güncelleme yapılırken daha önceki taahhütten kalan sürenin iade tutarı hesaplanacak. Ya bu tutar iade edilerek yeni promosyon alınacak ya da banka iade tutarını düşerek yeni promosyonu ödeyecek. Başka bankaya geçilecekse bu tutar iade edilerek maaş taşınacak.

Türk lirası (AA)



GÜNCELLEME YAPTIKTAN PROMOSYON DAHA DA YÜKSELİRSE FIRSAT KAÇAR MI?

Hayır. Çünkü güncelleme için sınırlama bulunmuyor. Örneğin; bu ay başvuru yapıp promosyonunu güncelleyen, sonra daha yüksek promosyon imkanı doğduğunda bunu da değerlendirebilecek.



BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLAR NE YAPMALI?

İki aylık da aynı bankadan alınıyorsa promosyon tutarı bu aylıkların toplamına göre hesaplanıyor. Ancak aylıklardan biri başka bankaya taşınırsa iki promosyon birden alma yolu açılıyor.

Türk lirası (AA)



HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

AKBANK: 17 bin 500 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 6 bin 250, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlara 12 bin 500, 20 bin lira ve üzeri olanlara 15 bin lira promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500, toplamda ise 2 bin 500 lira chip para imkanı sunuyor.



ALBARAKA TÜRK: Emeklilere 20 bin liraya varan promosyon imkanı sağlıyor. Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 6 bin 500, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin 400, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlara 13 bin, 20 bin lira ve üzeri olanlara 15 bin 600 lira promosyon veriyor. Buna ilaveten iki otomatik fatura ödeme talimatına bin 400 lira ek ödül sunarken, emekli maaş müşterisi getirenlere de getirdiği her kişi için 500, toplamda en çok 3 bin lira ödüyor.

Türk lirası (AA)



DENİZBANK: Yeni hesap açan ya da 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde sona erenlere 20 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10 bin liranın altında olanlar 5 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlar 8 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlar 10 bin, 20 bin lira ve üzeri olanlar 12 bin lira alıyor. Ayrıca MobilDeniz indirip kullananlara bin lira, Kredili Mevduat Hesabı ürününe başvurup sahip olanlara bin lira, kredi kartı alanlara 2 bin lira, otomatik fatura talimatı verenlere de aylığına göre bin ile 4 bin lira arasında promosyon ödemesi yapıyor. GARANTİ BBVA: Emeklilere 15 bin liraya varan nakit promosyon ödüyor. Şartsız olarak; aylığı 10 bin liranın altında olanlar 6 bin 250, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlar 10 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlar 12 bin 500, 20 bin lira ve üzeri olanlar 15 bin lira promosyon ödemesinden yararlanabiliyor.