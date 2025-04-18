PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi

Yaklaşık 16.5 milyon emekli, dul ve yetimin yararlanabildiği banka promosyonlarında kampanyalar bu ay yenilenirken, tutarı artırmak için bir adımın da yeni protokolle atılması bekleniyor. Peki emeklileri neler bekliyor? İşte detayları…

Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 12:28 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 12:28
Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emeklilerin, dul ve yetimlerin banka promosyonlarında kampanyalar Nisan ayında yenilenirken, gözler bir yandan da Sosyal Güvenlik Kurumu'na çevrilmiş durumda. Bankalarla yeni protokol imzalanıp imzalanmayacağı merakla bekleniyor. İşte promosyonda emeklileri bekleyen gelişmeler ve dikkat edilmesi gereken noktalar…

Türk lirası (Takvim.com.tr)Türk lirası (Takvim.com.tr)

BANKALAR EMEKLİLERE NE VERİYOR?
Bankalar üç yıllık taahhüt verenlere dört farklı maaş dilimine göre farklı tutarlarda promosyon ödüyor. Mevcut kampanyalara göre; aylığı '10 bin liranın altı' olanlar 5 bin-20 bin lira, '10 bin-14 bin 999 lira arası' olanlar 8 bin-23 bin, '15 bin-19 bin 999 lira arası' olanlar 10 bin-25 bin, '20 bin lira ve üzeri' olanlar 12 bin-27 bin lira arası promosyon alabiliyor. Kampanyalarla ek şartsız 15 bin liraya varan ödeme yapan bankalar bulunuyor. Emekli yakınını getirme, kartla alışveriş yapma, otomatik fatura ödeme talimatı verme gibi şartlarla tutarı artıran bankalar da var. 7 banka en üst maaş dilimi için promosyonu 20 bin lira ve üzerine kadar çıkarmış durumda.

Türk lirası (Takvim.com.tr)Türk lirası (Takvim.com.tr)

PROMOSYONDA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla yeni protokol imzalaması bekleniyor. Bu protokolle taban promosyon tutarları artacak. Maaşa göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira olan taban tutarlar değişecek. Bankalar belirlenen tutarın altında ödeme yapamayacak. İsteyen bankalar kampanyalarla bu tutarları da aşabilecek. Sonuç olarak emeklilere daha yüksek promosyon imkanı olacak.

Türk lirası (Takvim.com.tr)Türk lirası (Takvim.com.tr)

DAHA YÜKSEK PROMOSYON İMKANINDAN NASIL YARARLANILACAK?
Aynı bankadan güncelleme yapılacaksa mobil uygulamadan ya da şubeden başvuru yapılacak. Güncelleme yapılırken daha önceki taahhütten kalan sürenin iade tutarı hesaplanacak. Ya bu tutar iade edilerek yeni promosyon alınacak ya da banka iade tutarını düşerek yeni promosyonu ödeyecek. Başka bankaya geçilecekse bu tutar iade edilerek maaş taşınacak.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

GÜNCELLEME YAPTIKTAN PROMOSYON DAHA DA YÜKSELİRSE FIRSAT KAÇAR MI?
Hayır. Çünkü güncelleme için sınırlama bulunmuyor. Örneğin; bu ay başvuru yapıp promosyonunu güncelleyen, sonra daha yüksek promosyon imkanı doğduğunda bunu da değerlendirebilecek.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLAR NE YAPMALI?
İki aylık da aynı bankadan alınıyorsa promosyon tutarı bu aylıkların toplamına göre hesaplanıyor. Ancak aylıklardan biri başka bankaya taşınırsa iki promosyon birden alma yolu açılıyor.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
AKBANK: 17 bin 500 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 6 bin 250, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlara 12 bin 500, 20 bin lira ve üzeri olanlara 15 bin lira promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500, toplamda ise 2 bin 500 lira chip para imkanı sunuyor.

ALBARAKA TÜRK: Emeklilere 20 bin liraya varan promosyon imkanı sağlıyor. Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 6 bin 500, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin 400, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlara 13 bin, 20 bin lira ve üzeri olanlara 15 bin 600 lira promosyon veriyor. Buna ilaveten iki otomatik fatura ödeme talimatına bin 400 lira ek ödül sunarken, emekli maaş müşterisi getirenlere de getirdiği her kişi için 500, toplamda en çok 3 bin lira ödüyor.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

DENİZBANK: Yeni hesap açan ya da 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde sona erenlere 20 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10 bin liranın altında olanlar 5 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlar 8 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlar 10 bin, 20 bin lira ve üzeri olanlar 12 bin lira alıyor. Ayrıca MobilDeniz indirip kullananlara bin lira, Kredili Mevduat Hesabı ürününe başvurup sahip olanlara bin lira, kredi kartı alanlara 2 bin lira, otomatik fatura talimatı verenlere de aylığına göre bin ile 4 bin lira arasında promosyon ödemesi yapıyor.

GARANTİ BBVA: Emeklilere 15 bin liraya varan nakit promosyon ödüyor. Şartsız olarak; aylığı 10 bin liranın altında olanlar 6 bin 250, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlar 10 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlar 12 bin 500, 20 bin lira ve üzeri olanlar 15 bin lira promosyon ödemesinden yararlanabiliyor.

ATM (AA)ATM (AA)

HALKBANK: 12 bin liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10 bin liranın altında bulunanlar 5 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlar 8 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında bulunanlar 10 bin, 20 bin lira ve üzerinde olanlar 12 bin lira alıyor.

ING: 25 bin liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Koşulsuz promosyon tutarı; aylığı 10 bin liranın altında olanlarda 6 bin 250, 10 bin-14 bin 999 lira arasında bulunanlarda 10 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlarda 12 bin 500, 20 bin lira ve üzerinde bulunanlarda 15 bin lira. Ayrıca 5 otomatik fatura ödeme talimatına toplam 2 bin 500 lira, Turuncu Hesap'a 75 bin lira ve üzerinde bakiye getirenlere 2 bin 500 lira, 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullanana 2 bin 500 lira, kredi kartıyla tek seferde bin lira harcayana 2 bin 500 lira ödeme gerçekleştiriyor.

İŞ BANKASI: Emeklilere 12 bin liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 5 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arasında bulunanlara 8 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin, 20 bin lira ve üzerinde bulunanlara 12 bin lira ödüyor.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

ŞEKERBANK: 20 bin liraya varan promosyon imkanı sunan bankalardan… Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 5 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlara 8 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin, 20 bin lira ve üzeri olanlara 12 bin lira ödüyor. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatına maaşa göre bin ya da 2 bin lira, kredi kartı alana 2 bin lira, sigortaya maaşa göre bin veya bin 500 lira, 25 bin lira krediye de maaşa göre bin veya 2 bin 500 lira veriyor.



QNB: Emeklilere 16 bin 200 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 6 bin 250, 10 bin-14 bin 999 lira arasında bulunanlara 10 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlara 12 bin 500, 20 bin lira ve üzerinde bulunanlara 15 bin lira öderken; CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim yapıyor.

TEB: 21 bin liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 5 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arasında bulunanlara 8 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin, 20 bin lira ve üzerinde bulunanlara 12 bin lira veriyor. Ayrıca maaş tutarı fark etmeksizin 2 (elektrik veya gaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura talimatı verenlere 9 bin lira daha ödüyor.



TÜRKİYE FİNANS: Emeklilere 14 bin 500 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 5 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlara 8 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin, 20 bin lira ve üzeri olanlara 12 bin lira öderken; emekli yakınını getirenlere de getirdiği her kişi için 250, toplamda en çok 2 bin 500 lira ödeme yapıyor.

YAPI KREDİ: 20 bin liraya varan promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Bu kapsamda aylığı 10 bin liranın altında olanlara 6 bin 250, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlara 12 bin 500, 20 bin lira ve üzeri olanlara 15 bin lira veriyor. Ayrıca 2 yeni fatura talimatına 2 bin 500 lira, kredi kartıyla bin lira harcamaya 2 bin lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 500 lira ek ödül sunuyor.



VAKIFBANK: 27 bin liraya kadar promosyon imkanı var. Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 5 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlara 8 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin, 20 bin lira ve üzeri olanlara 12 bin lira promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Buna ilaveten kredi kartı alıp ayda bin 500 lira harcama yapan yeni müşterilere aylık bin 500, bu tutarın altında harcayanlara da alışveriş toplamı kadar nakit ödeme veriyor. Aylık bin 500, 10 ayda 15 bin liraya varan nakit ödeme alınabiliyor.

ZİRAAT BANKASI: 12 bin liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10 bin liranın altında olanlara 5 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlara 8 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin, 20 bin lira ve üzeri olanlara 12 bin lira ödüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni günün ilk açıklaması: Hayati tehlikesi devam ediyor
Ekrem İmamoğlu’ndan ’acil kodlu’ toplantı çağrısı! Tedbir kararının ardından dikkat çeken hamle! Birisiyle evde diğeriyle otelde görüştü!
Vakıf Katılım
Meloni-Trump görüşmesinde gündeme damga vuran an
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı: Amacımız kalıcı tek hane!
ABD’den Google tekeline bir darbe daha! Mahkemeden 115 sayfalık karar
Türk Telekom
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!
ABD gazetesi New York Times yazdı: Yüzlerce ABD askeri Suriye’den çıkıyor
Osimhen yolcu mu? Sürpriz toplantı
Türkiye’den Suriye’ye ticaret çıkarması! Ömer Bolat’ın Şam ziyaretinde neler yaşandı? Her alanda Türkiye’yi istiyorlar
Sustalı Ceylan 3. bölümüyle bu akşam atv’de! Hayalleri uğruna çıkış yolu bulabilecek mi? Tüm hayatını değiştirecek teklif
CHP’nin her iki kurultayına ve İstanbul Kongresine mutlak butlan dendi! TAKVİM duruşma tutanağına ulaştı: Mahkeme YSK’dan belge istedi
Okan Buruk’tan forvet kararı! Bodrum FK maçının 11’ini belirledi
Aile Saadeti geliyor... Burak Aksak ve Selçuk Aydemir 11 yıl sonra atv için bir aradalar!
Meclis’e uzanan 100 milyonluk vurgun! Milletvekili danışmanları nasıl dolandırıldı? Ankara bu olayı konuşuyor
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Paylaşımlar dehşete düşürdü! Darp edilen gencin babası ilk kez konuştu
Eski bina yeni savaş! İşte Ekrem İmamoğlu için tutulan o ofis
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne ihaleye fesat operasyonu! Başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 12 kişi adliyeye sevk edildi
FETÖ’ye FAZ çalışması! Haşhaşi Cevheri Güven’e Alman tasması... Koluna cihaz taktılar, adım adım izliyorlar