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SGK'sı 2008, 2010, 2015 arası olan yaşadı: 1800, 3600, 5400 günle erken emeklilik

SGK’nın güncel düzenlemeleriyle, özellikle 2008, 2010 ve 2015 sigorta girişli çalışanlar için erken emeklilik kapısı aralandı. Engelli ve malulen emeklilik şartlarında yapılan iyileştirmeler ise vatandaşlara kolaylık sağlıyor. İşte prim günü, yaş ve sigortalılık süresi üçlüsünü en avantajlı şekilde değerlendirmek isteyenler için önemli detaylar veriyoruz.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:26 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:26
SGK’sı 2008, 2010, 2015 arası olan yaşadı: 1800, 3600, 5400 günle erken emeklilik

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Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'e göre, SGK'nın yeni düzenlemeleri sayesinde engelli ve malulen emeklilik şartları daha esnek hale getirildi. 2008, 2010 ve 2015 yıllarında yapılan yasal değişiklikler, erken emeklilik bekleyen vatandaşlara büyük avantajlar sundu.

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Kimler Erken Emeklilikten Yararlanabilir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan yeni düzenlemeyle, engellilik oranı en az %40 olan sigortalılar vergi indiriminden faydalanarak erken emekli olabiliyor. SGK'nın belirlediği özel şartlar kapsamında:

Yaş şartı olmadan, sigortalılık süresi 15 ila 20 yıl arasında değişiyor.

Prim gün sayısı 3600 ile 4680 gün arasında belirleniyor.

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Kişinin işe giriş tarihi ve engellilik oranına göre prim şartları değişiklik gösteriyor.

Bu haktan yalnızca SSK'lılar değil, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı çalışanlar da yararlanabilecek.

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Bağ-Kur'lular İçin Yeni Emeklilik Şartları (2008 Sonrası Sigortalılar)

1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olan Bağ-Kur'lular için:

%60 ve üzeri engeli olanlar 15 yıl ve 3960 prim günüyle,

%50-%59 engelli olanlar 16 yıl ve 4320 prim günüyle,

%40-%49 engelli olanlar 18 yıl ve 4680 prim günüyle emekli olabilecek.

Aynı düzenleme memurlar için de geçerli olacak.

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Malulen Emeklilik Şartları Güncellendi

Çalışma gücünü en az %60 kaybeden sigortalılar, 1800 gün (5 yıl) primle malulen emekli olabilecek. Bu süreçte:

SGK'ya başvuruda bulunulacak,

Yetkili hastanelerde sağlık heyetince değerlendirilecek,

SGK sağlık kurulu tarafından onaylanması halinde emeklilik hakkı kazanılacak.

Engelli ve Malulen Emeklilik Arasındaki Farklar

Kriter Engelli Emekliliği Malulen Emeklilik
Engellilik Oranı Min. %40 Min. %60
Engellilik Süreci Sigortalılıktan önce Sigortalılıktan sonra
Prim Gün Şartı 3600 - 4680 gün 1800 gün
Yaş Şartı Yok Yok
Çalışma İzni Çalışabilir Çalışırsa maaş kesilir

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Malulen Emeklilik Kapsamına Giren Güncellenmiş Hastalıklar

SGK tarafından yapılan güncellemelerle malulen emekliliğe hak kazandıran hastalıklar netleştirildi. İşte güncellenmiş liste:

Kanser, Epilepsi, Parkinson, Beyin tümörleri

Organ nakli (böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas)

AIDS, Tüberküloz, Siroz

Şizofreni, Bipolar bozukluk, MS hastalığı

Felç, uzuv kaybı, Demans, Görme kaybı

Güncellenmiş Engelli Emeklilik Tablosu (Yeni Yasaya Göre)

İşe Başlama Tarihi %60 Üzeri %50-59 %40-49
31.12.2008 öncesi 15 yıl / 3700 gün 16 yıl / 3700 gün 18 yıl / 4100 gün
2009 15 yıl / 3700 gün 16 yıl / 3800 gün 18 yıl / 4200 gün
2010 15 yıl / 3800 gün 16 yıl / 3800 gün 18 yıl / 4300 gün
2011 15 yıl / 3800 gün 16 yıl / 3800 gün 18 yıl / 4500 gün
2012-2013 15 yıl / 3960 gün 16 yıl / 3960 gün 18 yıl / 4600 gün
2014-2015 15 yıl / 3960 gün 16 yıl / 4160 gün 18 yıl / 4680 gün
2016 ve sonrası 15 yıl / 3960 gün 16 yıl / 4320 gün 18 yıl / 4680 gün

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