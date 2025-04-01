SGK’sı 2008, 2010, 2015 arası olan yaşadı: 1800, 3600, 5400 günle erken emeklilik

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Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'e göre, SGK'nın yeni düzenlemeleri sayesinde engelli ve malulen emeklilik şartları daha esnek hale getirildi. 2008, 2010 ve 2015 yıllarında yapılan yasal değişiklikler, erken emeklilik bekleyen vatandaşlara büyük avantajlar sundu.

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Kimler Erken Emeklilikten Yararlanabilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan yeni düzenlemeyle, engellilik oranı en az %40 olan sigortalılar vergi indiriminden faydalanarak erken emekli olabiliyor. SGK'nın belirlediği özel şartlar kapsamında: Yaş şartı olmadan, sigortalılık süresi 15 ila 20 yıl arasında değişiyor. Prim gün sayısı 3600 ile 4680 gün arasında belirleniyor.