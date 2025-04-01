SGK’sı 2008, 2010, 2015 arası olan yaşadı: 1800, 3600, 5400 günle erken emeklilik

takvim-foto arşiv
Bağ-Kur'lular İçin Yeni Emeklilik Şartları (2008 Sonrası Sigortalılar)
1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olan Bağ-Kur'lular için:
%60 ve üzeri engeli olanlar 15 yıl ve 3960 prim günüyle,
%50-%59 engelli olanlar 16 yıl ve 4320 prim günüyle,
%40-%49 engelli olanlar 18 yıl ve 4680 prim günüyle emekli olabilecek.
Aynı düzenleme memurlar için de geçerli olacak.
takvim-foto arşiv
Malulen Emeklilik Şartları Güncellendi
Çalışma gücünü en az %60 kaybeden sigortalılar, 1800 gün (5 yıl) primle malulen emekli olabilecek. Bu süreçte:
SGK'ya başvuruda bulunulacak,
Yetkili hastanelerde sağlık heyetince değerlendirilecek,
SGK sağlık kurulu tarafından onaylanması halinde emeklilik hakkı kazanılacak.
takvim-foto arşiv
Malulen Emeklilik Kapsamına Giren Güncellenmiş Hastalıklar
SGK tarafından yapılan güncellemelerle malulen emekliliğe hak kazandıran hastalıklar netleştirildi. İşte güncellenmiş liste:
Kanser, Epilepsi, Parkinson, Beyin tümörleri
Organ nakli (böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas)
AIDS, Tüberküloz, Siroz
Şizofreni, Bipolar bozukluk, MS hastalığı
Felç, uzuv kaybı, Demans, Görme kaybı
Güncellenmiş Engelli Emeklilik Tablosu (Yeni Yasaya Göre)
|İşe Başlama Tarihi
|%60 Üzeri
|%50-59
|%40-49
|31.12.2008 öncesi
|15 yıl / 3700 gün
|16 yıl / 3700 gün
|18 yıl / 4100 gün
|2009
|15 yıl / 3700 gün
|16 yıl / 3800 gün
|18 yıl / 4200 gün
|2010
|15 yıl / 3800 gün
|16 yıl / 3800 gün
|18 yıl / 4300 gün
|2011
|15 yıl / 3800 gün
|16 yıl / 3800 gün
|18 yıl / 4500 gün
|2012-2013
|15 yıl / 3960 gün
|16 yıl / 3960 gün
|18 yıl / 4600 gün
|2014-2015
|15 yıl / 3960 gün
|16 yıl / 4160 gün
|18 yıl / 4680 gün
|2016 ve sonrası
|15 yıl / 3960 gün
|16 yıl / 4320 gün
|18 yıl / 4680 gün
YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.