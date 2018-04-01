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Süreyya aç kaldı

Gece yarısı yemekleriyle bilinen , yaza hazırlık yapıyor. İkoncan ‘yle’ form tutmaya çalışıyor

Süreyya aç kaldı
Geçtiğimiz ay eşi Ozan Baran'la geldiği İstanbul'da gece yarısı 4 tane tost yiyen Süreyya Yalçın, yazın yaklaşmasıyla tutuştu. Fazla kilolarıyla başı dertte olan sosyetik ikoncan, yaz öncesinde sıkı bir diyete girdi. Eşi ile ABD'de yaşayan Yalçın, 3 günde 3 kilo verdirmeyi vadeden '' yapmaya başladı.
Ana ve ara öğünlerde bol bol salatalık yiyip su içen Süreyya Yalçın, şok diyetinin mönüsünü de önceki akşam instagram'da paylaştı. Bir tabak doğranmış salatalığı "Akşam yemeğim" notuyla paylaşan Yalçın, bu şok diyeti 1 hafta uygulayıp ortalama 6 kilo vermeyi hedefliyor.



3 GÜNDE 3 KİLO
Cildin ihtiyaç duyduğu vitamini en yüksek şekilde karşılayan ve hızlı zayıflamaya yardımcı olan salatalık, diyet listelerinin olmazsa olmazlarından... Kişiler, yağ yakıcı özelliği bulunan salatalığı ara, öğle ve akşam öğünlerinde tüketip hızlı kilo verebiliyor.
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