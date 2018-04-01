Süreyya aç kaldı
Gece yarısı yemekleriyle bilinen Süreyya Yalçın, yaza hazırlık yapıyor. İkoncan ‘salatalık diyetiyle’ form tutmaya çalışıyor
Ana ve ara öğünlerde bol bol salatalık yiyip su içen Süreyya Yalçın, şok diyetinin mönüsünü de önceki akşam instagram'da paylaştı. Bir tabak doğranmış salatalığı "Akşam yemeğim" notuyla paylaşan Yalçın, bu şok diyeti 1 hafta uygulayıp ortalama 6 kilo vermeyi hedefliyor.
3 GÜNDE 3 KİLO
Cildin ihtiyaç duyduğu vitamini en yüksek şekilde karşılayan ve hızlı zayıflamaya yardımcı olan salatalık, diyet listelerinin olmazsa olmazlarından... Kişiler, yağ yakıcı özelliği bulunan salatalığı ara, öğle ve akşam öğünlerinde tüketip hızlı kilo verebiliyor.
Etiketler: Süreyya Yalçın , Ozan Baran , Salatalık diyeti
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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