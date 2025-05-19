100 yılık soru 100 yıllık tartışma! Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkış emrini kim verdi?

Canlı yayın programında Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün Samsun'a çıkışı ile ilgili önemli Bardakçı, operasyonun Osmanlı Devleti tarafından hazırlandığını ifade etmişti.

Tarihçi Murat Bardakçı'nın geçtiğimiz yıllarda Gazeteci-Yazar Mehmet Barlas'la yaptığı bir programda yaptığı açıklamalar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yeniden gündeme geldi.

Bardakçı yaptığı açıklamada, "Samsun yolculuğu devletin hazırladığı bir operasyon. Çok ciddi bir operasyondur. Bir kurmay operasyon. En ince ayrıntısına kadar günler öncesinden hazırlanmış ve bütün detaylar belirlenmiş ve adım adım uygulanmıştır. Bizde söylenen gizli olarak yola çıktığı şeklinde bir şey yok. 30 Nisan 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettiş tayini hakkında kararname çıkar. İmzalayanlar, Harbiye Nazırı Şakir Paşa, Sadrazam Damat Ferit Paşa ve Sultan Vahdettin." ifadelerini kullanmıştı.

BU BİR DEVLET OPERASYONU

Yıllar sonra TV'de kullandığı sözlere köşesinde açıklık getiren Bardakçı, 16 Mayıs 1919'da 79 kişiyle İstanbul'dan kalkan Bandırma Vapuru'yla yapılan yolculuğun Osmanlı Devleti'nin açık ve ayrıntılı şekilde planladığı resmi bir "devlet operasyonu" olduğunu ifade ediyor.

Bardakçı 19 Mayıs 2022 tarihinde Habertürk gazetesinde yazdığı köşesinde şu ifadeleri kullanıyor:

"19 Mayıs konusunda uzun senelerdir devam eden bir tartışma vardır: Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a nasıl, ne maksatla ve kim tarafından gönderildiği tartışması...

Birkaç sene öncesine kadar arada bir çıkan ama 19 Mayıs yaklaştığında ve tam o gün şiddetlenen tartışmalar şimdi özellikle de sosyal medyada hemen her gün yapılıyor.

Tartışmaların sebebi bir kesimin Samsun yolculuğunu mübalâğa yumağına çevirmesi, diğer kesimin buna yine hayalî senaryolarla karşılık vermesi ve bütün bu iddiaların son senelerde moda olan bir komplo teorisi merakımız ile bambaşka şekillere bürünüp neticede Samsun'a gidişin memlekette şiddeti gittikçe artan kamplaşmanın vasıtalarından biri haline getirilmesidir.