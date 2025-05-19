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Türkiye'den Yunan'a Pontus tepkisi: "Bu tür girişimlere artık bir son verilmelidir"

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Pontus iddialarına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Yunan makamlarınca asılsız "Pontus" iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz. Tarihten husumet çıkarmak suretiyle, Türkiye ve Yunanistan arasında son yıllarda olumlu ivmeyle ilerlemekte olan ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan bu tür girişimlere artık bir son verilmelidir." denildi.

Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 18:34 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 18:51
Türkiye’den Yunan’a Pontus tepkisi: Bu tür girişimlere artık bir son verilmelidir

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Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamları tarafından asılsız "Pontus" iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan "hezeyan" dolu açıklamaların kınandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı (AA)Dışişleri Bakanlığı (AA)

MESNETSİZ ÇABALARIN HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR
Bakanlık, Yunanistan'da bugün düzenlenen bazı etkinlikler ve yetkililerin beyanları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yunan makamlarınca asılsız 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz. 19 Mayıs 1919 tarihinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşımızı hayali ithamlarla karalamayı amaçlayan bu açıklamaları külliyen reddediyoruz. Yunan ordusunun, dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle işgal ettiği Anadolu topraklarında sayısız mezalim gerçekleştirdiği tarihi bir hakikatken, bugün Yunan siyasetinin geçmişi tersten okumaya yönelik mesnetsiz çabalarının hiçbir hükmü yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu'daki Yunan mezaliminin Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporlarına yansıdığı ve Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesinde de kayıt altına alındığı hatırlatılan açıklamada, Yunanistan'ın da savaş hukukunu ihlal etmesinden ötürü tazminat ödemeye mahkum edildiği belirtildi.

Açıklamada, 19. yüzyılın sonlarında Yunanistan'ın Anadolu toprakları üzerindeki "Megali Idea" emellerinin uzantısı olarak ortaya çıkan "Pontusçuluk" faaliyetlerinin Türk milletinin kararlı mücadelesiyle ilelebet akamete uğratıldığı vurgulandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis (AA)Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis (AA)

Yunan makamlarının Türk ve Rum ahalinin mübadelesiyle neticelenen söz konusu tarihi hadiseleri "popülist amaçlarla istismar etme" politikasından vazgeçmeye davet edildiği açıklamada, "1821 Tripoliçe katliamından başlayarak, Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını anmaya davet ediyoruz. Tarihten husumet çıkarmak suretiyle, Türkiye ve Yunanistan arasında son yıllarda olumlu ivmeyle ilerlemekte olan ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan bu tür girişimlere artık bir son verilmelidir." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Facebook" üzerinden mesnetsiz Pontus iddialarına ilişkin açıklamada bulunmuştu.

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