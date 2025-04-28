Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi! Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilin kemik yaşı belli oldu

Mattia Ahmet Minguzzi'ye kıyan caninin kemik yaşı belli oldu. Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi... Buna göre; Katil U.B'nin 17 Temmuz 2009 tarihi olarak belgelenen doğum kaydına uygun gelişim gösterdiği ve 15 yaşını doldurarak 16 yaşına girdiği açıklandı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 14:27

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İstanbul'da 14 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025'te U.B. ile B.B.'nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.



KEMİK YAŞI TALEP EDİLDİ



10 Nisan'da yapılan ilk duruşmada, üst sınırdan ceza almaları istenen sanıklardan U.B.'nin doğum belgesinin olmadığı ve 18 yaşından büyük olabileceği belirtilerek kemik yaşının belirlenmesi talep edildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'ye kıyan caniler (Takvim.com.tr)



Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan raporda, katilin sol el bileği röntgen filmine göre kemik yaşının 15-16 yaş aralığında olduğu, sol dirsek röntgen grafisine göre kemik yaşının 15'ten büyük olduğu, sol omuz röntgen grafisine göre ise kemik yaşının 17'den küçük olduğu kaydedildi.