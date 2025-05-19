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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten tarihe geçen gösteri uçuşu! Dünyada bir ilk: Gökyüzüne dev Türk bayrağı

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları Akrobasi Timi, gökyüzüne 18 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre genişliğinde dev Türk bayrağı çizdi. 216 milyon metrekarelik alanıyla bu bayrak, "dünyanın en büyük gökyüzü bayrağı" oldu.

Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 17:55 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 18:06
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ten tarihe geçen gösteri uçuşu! Dünyada bir ilk: Gökyüzüne dev Türk bayrağı

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTURK Samsun semalarında yükseldi!

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun'da gösteri uçuşu yaptı. (AA)SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun'da gösteri uçuşu yaptı. (AA)

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı kentte coşkuyla kutlanıyor.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun'da gösteri uçuşu yaptı. (AA)SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun'da gösteri uçuşu yaptı. (AA)

Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Samsun semalarında bir saate yakın gösteri sundu.

Dünyanın en büyük gökyüzü bayrağı (AA)Dünyanın en büyük gökyüzü bayrağı (AA)

DÜNYANIN EN BÜYÜK GÖKYÜZÜ BAYRAĞI
Türk Yıldızları Basın Halkla İlişkiler Biriminden alınan bilgiye göre, Türk Yıldızları Akrobasi Timi, gökyüzüne 18 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre genişliğinde dev Türk bayrağı çizdi.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun'da gösteri uçuşu yaptı. (AA)SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun'da gösteri uçuşu yaptı. (AA)

216 milyon metrekarelik alanıyla bu bayrak, "dünyanın en büyük gökyüzü bayrağı" oldu.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun'da gösteri uçuşu yaptı. (AA)SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun'da gösteri uçuşu yaptı. (AA)

Türk Yıldızları Basın Halkla İlişkiler Subayı ve Gösteri Anlatıcısı Üsteğmen Fatih Sağlam izleyicilere, gösteri kapsamında çizilen ay-yıldızlı bayrağın yıldızının büyüklüğünün 3 kilometre, hilalin uçları arasındaki mesafenin ise 5 kilometre olduğu bilgisini verdi.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun'da gösteri uçuşu yaptı. (AA)SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun'da gösteri uçuşu yaptı. (AA)

Kentin farklı bölgelerinden de takip edilen gösteriyi vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

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