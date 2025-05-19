Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ten tarihe geçen gösteri uçuşu! Dünyada bir ilk: Gökyüzüne dev Türk bayrağı

Dünyanın en büyük gökyüzü bayrağı (AA) DÜNYANIN EN BÜYÜK GÖKYÜZÜ BAYRAĞI

Türk Yıldızları Basın Halkla İlişkiler Biriminden alınan bilgiye göre, Türk Yıldızları Akrobasi Timi, gökyüzüne 18 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre genişliğinde dev Türk bayrağı çizdi.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun'da gösteri uçuşu yaptı. (AA) 216 milyon metrekarelik alanıyla bu bayrak, "dünyanın en büyük gökyüzü bayrağı" oldu.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun'da gösteri uçuşu yaptı. (AA) Türk Yıldızları Basın Halkla İlişkiler Subayı ve Gösteri Anlatıcısı Üsteğmen Fatih Sağlam izleyicilere, gösteri kapsamında çizilen ay-yıldızlı bayrağın yıldızının büyüklüğünün 3 kilometre, hilalin uçları arasındaki mesafenin ise 5 kilometre olduğu bilgisini verdi.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun'da gösteri uçuşu yaptı. (AA) Kentin farklı bölgelerinden de takip edilen gösteriyi vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN