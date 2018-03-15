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Heyecan dorukta

Heyecan dorukta
Şahin Irmak'ın senaryosunu yazıp Gonca Vuslateri ve İrem Sak'la başrolü paylaştığı 'Düğüm Salonu' filminin ilk gösterimi önceki akşam Kanyon'da yapıldı. Oyuncular, yarın vizyona girecek filmin heyecanını davetlilerle paylaştı.
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