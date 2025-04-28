İslam Memiş’ten "köpük" uyarısı! Altında Trump tuzağı mı? O seviyeyi işaret etti

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve devamında yaşaşan düşüşün ardından finans uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcıları kritik uyarılar geldi.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN TAHMİNİ
Altının "köpük" fiyatlarla işlem gördüğünü ve ons altının 3 bin 500 dolardan başlayan düşüş trendinin 2 bin 800 dolara kadar sürebileceğini belirten İslam Memiş, gram altında 4 bin liranın altına inmeden alım yapılmamasını önerdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın altın piyasasında büyük bir manipülasyon peşinde olduğunu ve yatırımcıları tuzağa çektiğini savunan Memiş, acele edenlerin zarar gördüğünü vurguladı.
A Haber'e konuşan İslam Memiş şunları söyledi:
"Piyasa dedikoduya muhtaç ve dedikoduyu satın almaya devam ediyor. Özellikle son bir aydır burada yayınlarda izleyenlerimize de anlattık. Altın fiyatları köpük. Fiyatlamalar için çok yüksek. Yıllık getirisini 4.5 ayda verdi. Mantıklı bir rakam yok karşımızda uyarımızı sık sık ifade ediyorduk.
Nihayetinde onsta beklediğimiz 3 bin 500 dolar seviyesinden başlatmış olduğu satış dalgası halen devam ediyor. 3 bin 319 dolar seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Şuanda 3 bin 281 dolar seviyesinde kısa vadede satışların devam etme olasılığı güçlü. Aşağıda 3 bin 150 dolar 3 bin 90 dolar gibi destek seviyelerimiz yine var. Kısa vadede burayı takip etmeye devam edeceğiz. Yeterli mi tabii ki değil. Teknik olarak aşağıda kalan ihlal eden alanlar yine var.
Ben yine aynı yerde duruyorum 2 bin 800 dolar seviyesine gerilemeden altın tarafında hiçbir hamle yapmayı şahsen düşünmem. O yüzden 3 bin dolar seviyesinin altına sarkmadan ons altın tarafından uzak durmayı tavsiye ederim yatırımcıya...
Yine bugünkü ekonomik gelişmeler orta ve uzun vadeli yükselişleri destekleyen gelişme olacaktır ama kısa vadede o düşüşler bitmedi. Teknik düzeltmeler bitmedi. Hiçbir enstrüman aylarca yükselmez değeri artmaz ve sağlıksız bir şekilde yükseldiği için aşağı da teknik olarak düzeltmelere ihtiyaç var.
DONALD TRUMP TUZAĞA ÇEKTİ
Trump'ın altın tarafında büyük hayalleri var. Çok büyük şekilde tuzağa çekti ülkeleri ve yatırımcıları. Biz çok yalvardık biraz uzun durun diye. Ama banka ve kredi kartı ile avans kartları ile çok altın alanlar oldu bence yanlış yaptılar. Biraz daha beklemekte fayda var. Mesela gram altın tarafında Cuma günü 4 bin 170 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. 4 bin 350 liralar… Şuanda 4 bin 130 lira. Yine geçen hafta gaza gelip de altına yüklenenler bu hafta zarar etiğini gözlemliyoruz. Bu tarafta yine 4 bin liranın altına sarkmadan alım yönlü bir tercihim olmayacağını söyleyebilirim.
ALTIN ALALIM MI?
Altın almak için beklenmesi gerektiğini söyleyen Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ons altın tarafında 3 bin dolar seviyesinin altına sarkmalar gram altın tarafında 4 bin lira seviyesinin altına sarkmadan kenarda izlemek lazım. Panik yapmamak lazım. Ama çoğu kişi böyle coşkuyu çok sevdiği için her yıl bu konuyu konuşuyoruz. İşte kıyumcuda döviz bürosunda kuyrul olanlar. Finansal okuryazarlığı az olan acemi yatırımcılar böyle bir hamle yaptılar ama yanlış yaptılar. Dolayısıyla ben ons altın tarafında düzenletmelerin 2 bin 800 dolar gram altında ise 3 bin 800 lira seviyesine kadar devam etme olasılığını güçlü gördüğümü söyleyebilirim."
SENE SONU ALTIN TAHMİNİ
Sene sonu ise yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Kısa vadeli düzeltmeler bittikten sonra tekrar orta ve uzun vade için yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. 2 hafta önce gram altın yönünde 6 bin lira seviyesi ons altın tarafında 4 bin 250 dolar seviyesini telaffuz ettim. Önümüzdeki 12 ay boyunca 2026 yılının ilk çeyreğinde hedeflerim burası. Beklenmedik bir gelişme olur politik bir gerilim olur. Büyüme endişeleri ve küresel ekonomiye dair ciddi belirsizlikle yaşanırsa daha erkene alınabilir. Ama yatırımcı uzun vadeyi baz almalı kısa vade öngörülemeyen gelişmeler çok fazla. Sürprizlere açık bir piyasa var karşımızda."
DONALD TRUMP PİYASAYA ALTIN MI SÜRECEK?
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise ABD Başkanı Donald Trump'ın "Altını olan kuralı koyar" sözünü hatırlatarak Trump'ın piyasaya altın sürebileceğini belirtti Erdem, "Haziran'a sanki dikkat etmeliyiz gibi geliyor bana" dedi.