İslam Memiş’ten "köpük" uyarısı! Altında Trump tuzağı mı? O seviyeyi işaret etti

Ben yine aynı yerde duruyorum 2 bin 800 dolar seviyesine gerilemeden altın tarafında hiçbir hamle yapmayı şahsen düşünmem. O yüzden 3 bin dolar seviyesinin altına sarkmadan ons altın tarafından uzak durmayı tavsiye ederim yatırımcıya...

Yine bugünkü ekonomik gelişmeler orta ve uzun vadeli yükselişleri destekleyen gelişme olacaktır ama kısa vadede o düşüşler bitmedi. Teknik düzeltmeler bitmedi. Hiçbir enstrüman aylarca yükselmez değeri artmaz ve sağlıksız bir şekilde yükseldiği için aşağı da teknik olarak düzeltmelere ihtiyaç var.

DONALD TRUMP TUZAĞA ÇEKTİ Trump'ın altın tarafında büyük hayalleri var. Çok büyük şekilde tuzağa çekti ülkeleri ve yatırımcıları. Biz çok yalvardık biraz uzun durun diye. Ama banka ve kredi kartı ile avans kartları ile çok altın alanlar oldu bence yanlış yaptılar. Biraz daha beklemekte fayda var. Mesela gram altın tarafında Cuma günü 4 bin 170 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. 4 bin 350 liralar… Şuanda 4 bin 130 lira. Yine geçen hafta gaza gelip de altına yüklenenler bu hafta zarar etiğini gözlemliyoruz. Bu tarafta yine 4 bin liranın altına sarkmadan alım yönlü bir tercihim olmayacağını söyleyebilirim.

ALTIN ALALIM MI? Altın almak için beklenmesi gerektiğini söyleyen Memiş sözlerini şöyle sürdürdü: "Ons altın tarafında 3 bin dolar seviyesinin altına sarkmalar gram altın tarafında 4 bin lira seviyesinin altına sarkmadan kenarda izlemek lazım. Panik yapmamak lazım. Ama çoğu kişi böyle coşkuyu çok sevdiği için her yıl bu konuyu konuşuyoruz. İşte kıyumcuda döviz bürosunda kuyrul olanlar. Finansal okuryazarlığı az olan acemi yatırımcılar böyle bir hamle yaptılar ama yanlış yaptılar. Dolayısıyla ben ons altın tarafında düzenletmelerin 2 bin 800 dolar gram altında ise 3 bin 800 lira seviyesine kadar devam etme olasılığını güçlü gördüğümü söyleyebilirim."