Samsun’da heyelan: Baba ve 2 çocuktan acı haber! Mesul müdür gözaltına alındı

Samsun'da can pazarı! Heyelan sonucu kaya parçaları otomobilin üstüne düştü: Baba ve 2 çocuktan acı haber



SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE!

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan'ın açıklaması şu şekilde: "Burası Ordu karayolu, yol üzerindeki bir AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonu içinde yıkama bölümü var, o bölümün arka tarafındaki bir kaya parçası düşerek netice meydana gelmiş durumda. 1 vatandaşımız kurtarıldı, bir can kaybı yok ama ezilme vs kırık mevcut hastaneye sevki yapıldı. Diğer vatandaşlarımıza ulaşmak için herkes seferber olmuş durumda. İnşallah bir can kaybı olmadan ailemizi kurtarmayı ümit ediyoruz. Karadeniz üzerindeki yağışlardan kaynaklı olabilir, bu bölgede daha önce bir kaya kopması vs duyduğumuz ettiğimi bir durum yok. Fakat bunun ilerisindeki bir alanla ilgili olabileceğine ilişkin bir durum söz konusuydu. Bir park alanı vardı belediyemize bağlı, o parkı kapatmıştık 2 ay önce. Orayla alakalı bir risk alan çalışmamız söz konusuydu. Bu bölgede de böyle bir durum yaşanmış oldu."

SAMSUN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Öncelikle çok geçmiş olsun hastaneden aldığımız bilgilere göre annemizin hayati tehlikesi yok. Ameliyata alındı. Allahtan acil şifalar diliyorum. Baba ile iki yavrumuzu maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun. Vefat haberi gelmeden önce yaralılar hastaneye sevk edilmişti. Hastaneden gelen bilgiye göre de baba ve iki yavrumuzu maalesef kaybettik. Göçük altında başka vatandaşımız bulunmamaktadır. Arama kurtarma ekiplerimiz yoğun bir çalışma yaptılar herkese geçmiş olsun diliyorum" dedi.



BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'da meydana gelen toprak kaymasına ilişkin adli soruşturmanın başlatılarak 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı olarak çıkarılan ve tedavi altına alınan vatandaşa acil şifa diledi.

Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

