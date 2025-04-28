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Samsun'da heyelan: Baba ve 2 çocuktan acı haber! Mesul müdür gözaltına alındı

Samsun'un Canik ilçesindeki akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda üzerlerine kaya parçaları ve toprak düşen baba ile 2 kızı öldü. Akaryakıt istasyonunun mesul müdürü gözaltına alınırken sahibinin arandığını bildirildi. 3 kişinin hayatını kaybettiği felaketin göz göre göre geldiği ortaya çıktı.

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Samsun’da heyelan: Baba ve 2 çocuktan acı haber! Mesul müdür gözaltına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıda üzerlerine kaya parçaları ve toprak düşen baba ile 2 kızı öldü.

Samsun'da can pazarı! Heyelan sonucu kaya parçaları otomobilin üstüne düştü: Baba ve 2 çocuktan acı haberSamsun'da can pazarı! Heyelan sonucu kaya parçaları otomobilin üstüne düştü: Baba ve 2 çocuktan acı haber

Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana geldiği ve kaya parçalarının düştüğü bildirildi.

Samsun'da can pazarı! Heyelan sonucu kaya parçaları otomobilin üstüne düştü: Baba ve 2 çocuktan acı haberSamsun'da can pazarı! Heyelan sonucu kaya parçaları otomobilin üstüne düştü: Baba ve 2 çocuktan acı haber

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da can pazarı! Heyelan sonucu kaya parçaları otomobilin üstüne düştü: Baba ve 2 çocuktan acı haberSamsun'da can pazarı! Heyelan sonucu kaya parçaları otomobilin üstüne düştü: Baba ve 2 çocuktan acı haber

Toprak altında kalan 4 kişilik aileden 31 yaşındaki anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Lina Kaya'ya (5) ulaştı. Toprak altından çıkarılan baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Samsun'dan bir acı haber daha: Çocukların cansız bedenine ulaşıldı!

Ayağında kırıklar bulunan anne Çiğdem Kaya'nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı ve operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Samsun'da oto yıkamacıda heyelan meydana geldi. (AA)Samsun'da oto yıkamacıda heyelan meydana geldi. (AA)

Samsun Valisi Orhan Tavlı, bir ailenin araçlarını yıkarken göçük meydana geldiğini söyledi.

Samsun'da oto yıkamacıdaki heyelanda baba ve 2 kızı öldü. (AA)Samsun'da oto yıkamacıdaki heyelanda baba ve 2 kızı öldü. (AA)

Ailenin 4 kişilik olduğunu vurgulayan Vali Tavlı, "Annemizi hastaneye ulaştırdık. Ayağında kırıklar var şu anda ameliyata alındı. Baba ve 2 çocuğunu da göçük altından çıkardık ve hastaneye sevk ettik. Hastaneden aldığımız bilgiye göre baba ve 2 yavrumuzu maalesef kaybettik." dedi.

Tavlı, göçük altında başka bir kişi olmadığını sözlerine ekledi.

Samsun'daki heyelan anı kamerada!

HEYELAN ANI KAMERADA
Heyelana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde Adem Kaya'nın otomobilini yıkadığı, eşi Çiğdem Kaya'nın da o sırada yanında bulunduğu, 2 çocuğun ise aracın içerisinde olduğu sırada heyelanın meydana geldiği anlar yer aldı.

Adem Kaya ve eşi Çiğdem Kaya (İHA)Adem Kaya ve eşi Çiğdem Kaya (İHA)

1 KİŞİ GÖZALTINDA İSTASYON SAHİBİ ARANIYOR
Akaryakıt istasyonunun mesul müdürü gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Heyelan faciasında müdür gözaltında

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen akaryakıt istasyonunun mesul müdürü K.Y. adresinde gözaltına alındı. İstasyonun sahibi M.Z.G.'nin ise dün akşam itibarıyla aranmaya başlandığı bildirildi.

Samsun'da oto yıkamacıdaki heyelanda baba ve 2 kızı öldü. (AA)Samsun'da oto yıkamacıdaki heyelanda baba ve 2 kızı öldü. (AA)

Heyelanla ilgili soruşturma sürüyor. Yaralı anne Çiğdem Kaya'nın (31) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

CENAZELER İKİNCİ VAKTE TOPRAĞA VERİLECEK
Hayatını kaybeden baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Lina Kaya'nın (5) Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığındaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazelerin Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.

Akaryakıt istasyonunda yer alan heyelan uyarı tabelası (Sosyal medya)Akaryakıt istasyonunda yer alan heyelan uyarı tabelası (Sosyal medya)


GÖZ GÖRE GÖRE FELAKET
Baba ve iki evladının hayatını kaybettiği felaketin göz göre göre geldiği ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda istasyonda heyelan uyarı tabelası yer aldığı görüldü. Buna rağmen heyelan uyarı tabelasının yanına oto yıkama alanı açıldığı görüldü

Samsun'da can pazarı! Heyelan sonucu kaya parçaları otomobilin üstüne düştü: Baba ve 2 çocuktan acı haber.Samsun'da can pazarı! Heyelan sonucu kaya parçaları otomobilin üstüne düştü: Baba ve 2 çocuktan acı haber.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da meydana gelen heyelana ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun Canik ilçemizde bu akşam 23.20 sıralarında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana gelmiştir. Toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Olay yerine hızla AFAD'dan 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzu kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir. Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Samsun'da can pazarı! Heyelan sonucu kaya parçaları otomobilin üstüne düştü: Baba ve 2 çocuktan acı haberSamsun'da can pazarı! Heyelan sonucu kaya parçaları otomobilin üstüne düştü: Baba ve 2 çocuktan acı haber


SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE!
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan'ın açıklaması şu şekilde: "Burası Ordu karayolu, yol üzerindeki bir AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonu içinde yıkama bölümü var, o bölümün arka tarafındaki bir kaya parçası düşerek netice meydana gelmiş durumda. 1 vatandaşımız kurtarıldı, bir can kaybı yok ama ezilme vs kırık mevcut hastaneye sevki yapıldı. Diğer vatandaşlarımıza ulaşmak için herkes seferber olmuş durumda. İnşallah bir can kaybı olmadan ailemizi kurtarmayı ümit ediyoruz. Karadeniz üzerindeki yağışlardan kaynaklı olabilir, bu bölgede daha önce bir kaya kopması vs duyduğumuz ettiğimi bir durum yok. Fakat bunun ilerisindeki bir alanla ilgili olabileceğine ilişkin bir durum söz konusuydu. Bir park alanı vardı belediyemize bağlı, o parkı kapatmıştık 2 ay önce. Orayla alakalı bir risk alan çalışmamız söz konusuydu. Bu bölgede de böyle bir durum yaşanmış oldu."

Samsun'da heyelan! Başkan Doğan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu

SAMSUN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Öncelikle çok geçmiş olsun hastaneden aldığımız bilgilere göre annemizin hayati tehlikesi yok. Ameliyata alındı. Allahtan acil şifalar diliyorum. Baba ile iki yavrumuzu maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun. Vefat haberi gelmeden önce yaralılar hastaneye sevk edilmişti. Hastaneden gelen bilgiye göre de baba ve iki yavrumuzu maalesef kaybettik. Göçük altında başka vatandaşımız bulunmamaktadır. Arama kurtarma ekiplerimiz yoğun bir çalışma yaptılar herkese geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Vali Tavlı: "Baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti"


BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'da meydana gelen toprak kaymasına ilişkin adli soruşturmanın başlatılarak 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı olarak çıkarılan ve tedavi altına alınan vatandaşa acil şifa diledi.

Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

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