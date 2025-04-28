Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada İstanbul depremi ve terörsüz Türkiye var

İSTANBUL'DA MEYDANA GELEN DEPREM Kabine Toplantısında İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ana gündem başlıklarından birisi olacak. Hasar tespit çalışmalarına dair rakamlar gözden geçirilecek. Riskli binaların yıkımı ve yenilerinin inşası için atılacak adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)

SOSYAL KONUT KAMPANYASI

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıl sonuna kadar Türkiye genelinde sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapılacağını duyurmuştu. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek. Yeni sosyal konut projeleri de görüşülecek. 2023 yılında başlayan 'Yarısı Bizden Kampanyası'nın yanı sıra, yıl sonunda hayata geçirilmesi beklenen büyük bir sosyal konut kampanyasına ilişkin detayların ele alınması bekleniyor.