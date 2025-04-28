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Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada İstanbul depremi ve terörsüz Türkiye var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Kabinenin ana gündemini İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik deprem ve sosyal konut projesi oluşturacak. Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze de Kabine'de masaya yatırılacak.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 13:38 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 15:57
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada İstanbul depremi ve terörsüz Türkiye var

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Külliye'de toplandı.

Kabine'de gündem İstanbul depremi!





İSTANBUL DEPREMİ VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE MASADA
Toplantının ana gündem maddelerini İstanbul depremi, "Terörsüz Türkiye", İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum oluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)

İSTANBUL'DA MEYDANA GELEN DEPREM
Kabine Toplantısında İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ana gündem başlıklarından birisi olacak. Hasar tespit çalışmalarına dair rakamlar gözden geçirilecek. Riskli binaların yıkımı ve yenilerinin inşası için atılacak adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)

SOSYAL KONUT KAMPANYASI
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıl sonuna kadar Türkiye genelinde sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapılacağını duyurmuştu. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek. Yeni sosyal konut projeleri de görüşülecek. 2023 yılında başlayan 'Yarısı Bizden Kampanyası'nın yanı sıra, yıl sonunda hayata geçirilmesi beklenen büyük bir sosyal konut kampanyasına ilişkin detayların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
27 Şubat'taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine çevrildi. Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4. İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)

DIŞ POLİTİKADA SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER
Pentagon, Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısının binin altına düşürüleceğini açıkladı. Suriye'deki gelişmelerle birlikte Gazze'deki ateşkes süreci Kabine Toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.

EKONOMİ BAŞLIĞI DA DEĞERLENDİRİLECEK
Ekonomi başlığında, enflasyonla mücadele öne çıkan konu olacak. Devam eden dezenflasyon süreci ve denetimlerin hız kazanması sonrası gıda enflasyonundaki düşüş süreci değerlendirilecek.

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