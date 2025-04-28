Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada İstanbul depremi ve terörsüz Türkiye var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
27 Şubat'taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine çevrildi. Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4. İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)
DIŞ POLİTİKADA SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER
Pentagon, Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısının binin altına düşürüleceğini açıkladı. Suriye'deki gelişmelerle birlikte Gazze'deki ateşkes süreci Kabine Toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.
EKONOMİ BAŞLIĞI DA DEĞERLENDİRİLECEK
Ekonomi başlığında, enflasyonla mücadele öne çıkan konu olacak. Devam eden dezenflasyon süreci ve denetimlerin hız kazanması sonrası gıda enflasyonundaki düşüş süreci değerlendirilecek.