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Aslan kocam

Aslan kocam
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Maicon, önceki akşam eşi Ursula ile İstinyePark'taydı. Ünlü futbolcu, eşi için kesenin ağzını açtı. , aldığı 25 bin dolarlık Rolex saatle iki kızının annesi olan eşini şımarttı.
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