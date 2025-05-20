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Fener'de Terzic sesleri! Yönetim teknik adam arayışına gizli şekilde başladı

F.Bahçe ekonomik olarak uygun şartların oluşması halinde Mourinho ile yollarını ayıracak. Yönetim alternatif hoca için çalışmalara da başladı. Dortmund’u geçen yıl Devler Ligi’nde finale taşıyan Edin Terzic’in gündemde olduğu öğrenildi. Listede iki ismin daha bulunduğu belirlendi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025
Fener’de Terzic sesleri! Yönetim teknik adam arayışına gizli şekilde başladı

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Fenerbahçe'de yaşanan başarısız sezonun ardından hedefte Jose Mourinho'nun olduğu biliniyor. Ali Koç, 62 yaşındaki hoca ile ilgili "Devam edeceğiz" demişti ama; bunu ekonomik şartlardan dolayı gönülsüz ifade etmişti.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Mou'nun Portekiz Milli Takımı'nın ve Suudi kulüplerinin radarında olduğu haberleri gündeme gelmişti. Kanarya Portekizli hoca ile kasasına para koyarak ayrılmak istiyor. Fenerbahçe'nin uygun ekonomik şartların oluşması halinde yeni bir teknik adamla anlaşmak istediği ve Edin Terzic'i adaylar arasına aldığı belirtiliyor.

(AA)(AA)

KENDİNİ KANITLADI
42 yaşındaki Teknik Direktör Terzic, Borussia Dortmund'da geçirdiği süre boyunca önemli başarılar elde etti. 2021 yılında Dortmund'a Almanya Kupası'nı kazandıran Terzic, 2022-23 sezonunda Bundesliga şampiyonluğunu kıl payı kaçırdı. Geçen sezon ise Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund, Real Madrid'e karşı finali kaybetti.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

LİVERPOOL ZAFERİ
Alman çalıştırıcı, Türkiye'ye ve Türk futboluna olan ilgisiyle biliniyor. 2013-15 yılları arası Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan Terzic, o dönem Siyah-Beyazlı takımla UEFA Avrupa Ligi'ndeki Liverpool zaferi gibi çok önemli maçlarda galibiyet elde etmişti.

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