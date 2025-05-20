Fener’de Terzic sesleri! Yönetim teknik adam arayışına gizli şekilde başladı

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Fenerbahçe'de yaşanan başarısız sezonun ardından hedefte Jose Mourinho'nun olduğu biliniyor. Ali Koç, 62 yaşındaki hoca ile ilgili "Devam edeceğiz" demişti ama; bunu ekonomik şartlardan dolayı gönülsüz ifade etmişti.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Mou'nun Portekiz Milli Takımı'nın ve Suudi kulüplerinin radarında olduğu haberleri gündeme gelmişti. Kanarya Portekizli hoca ile kasasına para koyarak ayrılmak istiyor. Fenerbahçe'nin uygun ekonomik şartların oluşması halinde yeni bir teknik adamla anlaşmak istediği ve Edin Terzic'i adaylar arasına aldığı belirtiliyor.