Fener’de Terzic sesleri! Yönetim teknik adam arayışına gizli şekilde başladı

Fenerbahçe'de yaşanan başarısız sezonun ardından hedefte Jose Mourinho'nun olduğu biliniyor. Ali Koç, 62 yaşındaki hoca ile ilgili "Devam edeceğiz" demişti ama; bunu ekonomik şartlardan dolayı gönülsüz ifade etmişti.
Fenerbahçe'de yaşanan başarısız sezonun ardından hedefte Jose Mourinho'nun olduğu biliniyor. Ali Koç, 62 yaşındaki hoca ile ilgili "Devam edeceğiz" demişti ama; bunu ekonomik şartlardan dolayı gönülsüz ifade etmişti.
Mou'nun Portekiz Milli Takımı'nın ve Suudi kulüplerinin radarında olduğu haberleri gündeme gelmişti. Kanarya Portekizli hoca ile kasasına para koyarak ayrılmak istiyor. Fenerbahçe'nin uygun ekonomik şartların oluşması halinde yeni bir teknik adamla anlaşmak istediği ve Edin Terzic'i adaylar arasına aldığı belirtiliyor.
KENDİNİ KANITLADI
42 yaşındaki Teknik Direktör Terzic, Borussia Dortmund'da geçirdiği süre boyunca önemli başarılar elde etti. 2021 yılında Dortmund'a Almanya Kupası'nı kazandıran Terzic, 2022-23 sezonunda Bundesliga şampiyonluğunu kıl payı kaçırdı. Geçen sezon ise Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund, Real Madrid'e karşı finali kaybetti.
LİVERPOOL ZAFERİ
Alman çalıştırıcı, Türkiye'ye ve Türk futboluna olan ilgisiyle biliniyor. 2013-15 yılları arası Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan Terzic, o dönem Siyah-Beyazlı takımla UEFA Avrupa Ligi'ndeki Liverpool zaferi gibi çok önemli maçlarda galibiyet elde etmişti.