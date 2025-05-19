Sebastian Szymanski yolcu! Polonyalı yıldızın transferine 15 milyon euro

Sebastian Szymanski (AA)

LAZIO'DAN 15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

İtalyan basını ise Lazio'nun, Szymanski için 15 milyon Euro değerinde bir teklif hazırladığını ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile resmi temaslara geçileceğini aktarıyor. Bu teklifin sarı-lacivertli yönetim tarafından nasıl değerlendirileceği merak konusu.