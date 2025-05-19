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Sebastian Szymanski yolcu! Polonyalı yıldızın transferine 15 milyon euro

Süper Lig’de üst üste üçüncü kez şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de, yeni sezon öncesi kadro yapılanması şekillenmeye başladı. Takımın yıldız isimlerinden biri olan Sebastian Szymanski için sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde tepki çeken Polonyalı futbolcuya talip yağıyor.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 22:51 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 22:51
Sebastian Szymanski yolcu! Polonyalı yıldızın transferine 15 milyon euro

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Sezon başında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Polonyalı orta saha oyuncusu, ligin son haftalarında düşüşe geçerken, özellikle Eyüpspor ile oynanan maçta oyundan çıkarken tribünlerden yoğun tepki aldı. Bu gelişme sonrası, Szymanski'nin sezon sonunda takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialar da güç kazandı.

Sebastian Szymanski (AA)Sebastian Szymanski (AA)

POLONYA BASINI: LAZIO VE FEYENOORD TALİP
Polonya'nın önde gelen spor yorumcularından Mateusz Borek, Szymanski'ye eski kulübü Feyenoord ve Serie A temsilcisi Lazio'nun talip olduğunu açıkladı. Borek'e göre, oyuncunun ayrılığı yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Sebastian Szymanski (AA)Sebastian Szymanski (AA)

VAN PERSIE'DEN ONAY
Hollanda Eredivisie'yi 3. sırada tamamlayan Feyenoord, önümüzdeki sezon orta sahasını Jakub Moder ve Sebastian Szymanski ikilisiyle kurmayı planlıyor. Takımın yeni teknik direktörü Robin van Persie'nin de bu transfere onay verdiği belirtiliyor.

Sebastian Szymanski (AA)Sebastian Szymanski (AA)

LAZIO'DAN 15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
İtalyan basını ise Lazio'nun, Szymanski için 15 milyon Euro değerinde bir teklif hazırladığını ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile resmi temaslara geçileceğini aktarıyor. Bu teklifin sarı-lacivertli yönetim tarafından nasıl değerlendirileceği merak konusu.

Sebastian Szymanski (AA)Sebastian Szymanski (AA)

SEZON PERFORMANSI
26 yaşındaki Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi maça çıktı ve 7 gol, 9 asist ile toplamda 16 gole doğrudan katkı sağladı. Sezonun genelinde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren oyuncunun, önümüzdeki haftalarda geleceği netlik kazanacak.

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