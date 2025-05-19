Sebastian Szymanski yolcu! Polonyalı yıldızın transferine 15 milyon euro

Sezon başında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Polonyalı orta saha oyuncusu, ligin son haftalarında düşüşe geçerken, özellikle Eyüpspor ile oynanan maçta oyundan çıkarken tribünlerden yoğun tepki aldı. Bu gelişme sonrası, Szymanski'nin sezon sonunda takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialar da güç kazandı.
Sebastian Szymanski (AA)
POLONYA BASINI: LAZIO VE FEYENOORD TALİP
Polonya'nın önde gelen spor yorumcularından Mateusz Borek, Szymanski'ye eski kulübü Feyenoord ve Serie A temsilcisi Lazio'nun talip olduğunu açıkladı. Borek'e göre, oyuncunun ayrılığı yüksek ihtimal olarak görülüyor.
Sebastian Szymanski (AA)
VAN PERSIE'DEN ONAY
Hollanda Eredivisie'yi 3. sırada tamamlayan Feyenoord, önümüzdeki sezon orta sahasını Jakub Moder ve Sebastian Szymanski ikilisiyle kurmayı planlıyor. Takımın yeni teknik direktörü Robin van Persie'nin de bu transfere onay verdiği belirtiliyor.