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Sevimli dostluk

Sevimli dostluk
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Şebnem ile Celal Çapa'nın keyfine diyecek yok. Yeni yıla Avustralya'da giren ünlü çiftin kıskandıran tatili son hızla sürüyor. İkili, önceki gün de helikopterle Kanguru Adası'na gitti.


Doğaya olan sevgisiyle bilinen , adadaki kanguruları elleriyle besledi. Sosyetik güzelin bu eğlenceli anlarını da eşi fotoğraflamayı ihmal etmedi. Geceliği bin 700 dolarlık otelde kalan ikili, okyanus kıyısındaki deniz aslanlarını da izledi.
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