Doğaya olan sevgisiyle bilinen Şebnem Çapa, adadaki kanguruları elleriyle besledi. Sosyetik güzelin bu eğlenceli anlarını da eşi fotoğraflamayı ihmal etmedi. Geceliği bin 700 dolarlık otelde kalan ikili, okyanus kıyısındaki deniz aslanlarını da izledi.
Sevimli dostluk
Doğaya olan sevgisiyle bilinen Şebnem Çapa, adadaki kanguruları elleriyle besledi. Sosyetik güzelin bu eğlenceli anlarını da eşi fotoğraflamayı ihmal etmedi. Geceliği bin 700 dolarlık otelde kalan ikili, okyanus kıyısındaki deniz aslanlarını da izledi.
Etiketler: Avustralya , Şebnem Çapa , Celal Çapa
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Gazete
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