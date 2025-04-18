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Olağanüstü kurultaya iptal davası hazırlığı... Lütfü Savaş cephesi TAKVİM'e konuştu: Özel'in genel başkanlığı meşru değil ortada 'Tam Kanunsuzluk' hali var

CHP kurultayına iptal davası 26 Mayıs'a ertelendi. "Şaibe var" deyip davacı olan Lütfü Savaş cephesi duruşma sonrası ilk demecini Takvim.com.tr'ye verdi. Savaş'ın vekili "Ortada 'Tam Kanunsuzluk Hali' var. Özgür Özel'in genel başkanlığı meşru değil" dedi. Şaibenin İstanbul Kongresi ile başlayıp silsile halinde ilerlediğini belirten Lütfü Savaş'ın avukatı "Kongrede şaibeye karışan isimler kurultayda oy kullandı. Olağanüstü kurultayla da PM'ye girdi. Olağanüstü kurultaya iptal davası açacağız" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 11:47 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 12:34
Olağanüstü kurultaya iptal davası hazırlığı... Lütfü Savaş cephesi TAKVİM’e konuştu: Özel’in genel başkanlığı meşru değil ortada ’Tam Kanunsuzluk’ hali var

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CHP'nin 38.Olağan Kurultayı'na iptal istemiyle açılan şaibe davasının ilk duruşması yapıldı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultay delegeleri Hatip Karaaslan, Levent Çelik ve Yılmaz Özkanat'ın vekili "davacı" olarak duruşmada savunma yaptı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'ndan 21. Olağanüstü Kurultayın belge ve delege kayıtlarını talep ederek davayı 26 Mayıs'a erteledi.

Takvim.com.tr, Türkiye'nin konuştuğu davada duruşma tutanaklarına ulaştı. 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi'nden 6 Nisan 2025 CHP 21. Olağanüstü Kongresi'ne kadar gelinen sürecin "mutlak butlan" olduğu alınan kararların "yok hükmünde" sayılması davacı kanat tarafından talep edildi.

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LÜTFÜ SAVAŞ CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA TAKVİM'E
Kurultayın iptalini isteyen Lütfü Savaş cephesinden ilk açıklama yine Takvim.com.tr'ye geldi.

Savaş'ın vekili Onur Yusuf Üregen Haber Sorumlumuz Ahmet Zeren'e özel açıklamalarda bulundu.

Avukat Onur Yusuf Üregen (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Avukat Onur Yusuf Üregen (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Duruşmada "Bu anlatılanlar duyuma dayalı iftira" savunması yapan CHP Genel Merkez avukatlarına tepki gösteren Üregen, "Dün 3 tane delegenin itirafı geldi. Para aldıklarını bizzat söylediler" dedi. Pavyonda delege pazarlığı itirafı yapan Erzurum delegesi Yusuf Göğerkaya ve elden para aldığını dile getiren Bitlis delegesi Veysi Uyanık'ı örnek gösterdi.

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İtirafta bulunan delegelerin saydığı isimlerin hepsinin İmamoğlu ile bağlantılı olması ve birçok delegenin tanık olduğu para trafiği kurultayla ilgili "meşruiyet" tartışmalarını da alevlendirdi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN GENEL BAŞKANLIĞI MEŞRU DEĞİL, TAM KANUNSUZLUK HALİ VAR"
Lütfü Savaş cephesi "Özgür Özel meşru bir genel başkan değildir" beyanında bulundu.

Lütfü Savaş ve Özgür Özel (Takvim.com.tr Arşiv)Lütfü Savaş ve Özgür Özel (Takvim.com.tr Arşiv)

Savaş'ın vekili Üregen hukuki bir terimle "Tam Kanunsuzluk Hali" olduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel'in Genel Başkanlığının meşruyeti olamaz. Çünkü bu kurultaya doğrudan etki etmiştir. Delegelerin rızalarının fesada uğramasıyla Özgür Özel lehine bir karar çıkmıştır. Özel'in de genel başkan olduktan sonra yaptığı olağanüstü kurultay da aslında hukuki bir şey değildir. Ortada "Tam Kanunsuzluk Hali" var. İşin içine para girince, mefaat girince, işe almalar girince "Tam Kanunsuzluk Hali" oluyor."

Ortada alenen bir delege borsası olduğunun altını çizen avukat Onur Yusuf Üregen, "Düşünün Kemal Kılıçdaroğlu'na 700 tane delege aday olsun diye imza topluyorlar. Sonra seçime giriliyor. 600 kişi oy kullanmış. 600 delege. Yani bunu sorarlar adama yani. Orada ne oldu?" dedi.

Savaş cephesi CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayının iptali için dava açacaklarını belirttiSavaş cephesi CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayının iptali için dava açacaklarını belirtti

KONGREDE ŞAİBEYE KARIŞAN İSİMLER KURULTAYDA OY KULLANDI OLAĞANÜSTÜ KURULTAYDA PM'YE GİRDİ
CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin de sakat olduğunu belirten Üregen, kongrede şaibeye karışan isim ve delegelerin 38. kurutaltayda oy kullandığını daha sonra 21. Olağanüstü kurultayda PM'ye girdiklerini söyledi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA İPTAL DAVASI
21. Olağanüstü Kurultayın iptali için bir CHP delegesi ile iptal davası açacaklarını belirtti.

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