Olağanüstü kurultaya iptal davası hazırlığı... Lütfü Savaş cephesi TAKVİM’e konuştu: Özel’in genel başkanlığı meşru değil ortada ’Tam Kanunsuzluk’ hali var

"Özgür Özel'in Genel Başkanlığının meşruyeti olamaz. Çünkü bu kurultaya doğrudan etki etmiştir. Delegelerin rızalarının fesada uğramasıyla Özgür Özel lehine bir karar çıkmıştır. Özel'in de genel başkan olduktan sonra yaptığı olağanüstü kurultay da aslında hukuki bir şey değildir. Ortada "Tam Kanunsuzluk Hali" var. İşin içine para girince, mefaat girince, işe almalar girince "Tam Kanunsuzluk Hali" oluyor."

Savaş'ın vekili Üregen hukuki bir terimle "Tam Kanunsuzluk Hali" olduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı:

"ÖZGÜR ÖZEL'İN GENEL BAŞKANLIĞI MEŞRU DEĞİL, TAM KANUNSUZLUK HALİ VAR" Lütfü Savaş cephesi "Özgür Özel meşru bir genel başkan değildir" beyanında bulundu.

Ortada alenen bir delege borsası olduğunun altını çizen avukat Onur Yusuf Üregen, "Düşünün Kemal Kılıçdaroğlu'na 700 tane delege aday olsun diye imza topluyorlar. Sonra seçime giriliyor. 600 kişi oy kullanmış. 600 delege. Yani bunu sorarlar adama yani. Orada ne oldu?" dedi.

Savaş cephesi CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayının iptali için dava açacaklarını belirtti

KONGREDE ŞAİBEYE KARIŞAN İSİMLER KURULTAYDA OY KULLANDI OLAĞANÜSTÜ KURULTAYDA PM'YE GİRDİ

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin de sakat olduğunu belirten Üregen, kongrede şaibeye karışan isim ve delegelerin 38. kurutaltayda oy kullandığını daha sonra 21. Olağanüstü kurultayda PM'ye girdiklerini söyledi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA İPTAL DAVASI

21. Olağanüstü Kurultayın iptali için bir CHP delegesi ile iptal davası açacaklarını belirtti.