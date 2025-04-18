Olağanüstü kurultaya iptal davası hazırlığı... Lütfü Savaş cephesi TAKVİM’e konuştu: Özel’in genel başkanlığı meşru değil ortada ’Tam Kanunsuzluk’ hali var

CHP'nin 38.Olağan Kurultayı'na iptal istemiyle açılan şaibe davasının ilk duruşması yapıldı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultay delegeleri Hatip Karaaslan, Levent Çelik ve Yılmaz Özkanat'ın vekili "davacı" olarak duruşmada savunma yaptı.
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'ndan 21. Olağanüstü Kurultayın belge ve delege kayıtlarını talep ederek davayı 26 Mayıs'a erteledi.
Takvim.com.tr, Türkiye'nin konuştuğu davada duruşma tutanaklarına ulaştı. 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi'nden 6 Nisan 2025 CHP 21. Olağanüstü Kongresi'ne kadar gelinen sürecin "mutlak butlan" olduğu alınan kararların "yok hükmünde" sayılması davacı kanat tarafından talep edildi.
LÜTFÜ SAVAŞ CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA TAKVİM'E
Kurultayın iptalini isteyen Lütfü Savaş cephesinden ilk açıklama yine Takvim.com.tr'ye geldi.